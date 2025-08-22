Logo strona główna
Trójmiasto

Czterolatka zgubiła się na plaży, znaleźli ją kilometr dalej. Rodzice napisali do ratowników

Plaża (ilustracyjne)
Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka na plaży? Ratownik WOPR Sopot tłumaczy
Źródło: TVN24
Rodzice szukali swojej czteroletniej córki, która zgubiła się na plaży w Lubiatowie (Pomorskie). Kiedy ta informacja dotarła do ratowników, od razu wyprowadzili plażowiczów z wody i wywiesili czerwoną flagę. Po 40 minutach dziecko odnaleziono ponad kilometr dalej. Dzień po akcji do ratowników napisał ojciec dziewczynki.

Wszystko działo się we wtorek, 19 sierpnia. Ratownicy od plażowiczów dowiedzieli się o rodzicach, którzy szukają swojego dziecka. Kąpielisko patrolowało wtedy troje ratowników: Julia, Oliwia i Rafał. Nie czekali ani chwili, znaleźli matkę dziecka, wyprosili ludzi z wody i wywiesili czerwoną flagę. Od razu rozpoczęli intensywne poszukiwania.

- Wiedzieliśmy, że dziewczynka miała różowy strój kąpielowy, blond włosy i miała ze sobą wiaderko. Razem z Oliwią ruszyłyśmy w różnych kierunkach na poszukiwania, na wieży został Rafał, byliśmy też w kontakcie z innymi służbami przez numer alarmowy 112 - opowiada tvn24.pl Julia Formela, ratowniczka gniewińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Gdzie ty byłeś, kochanie?". Trzyletnie dziecko zaginęło przy wejściu na plażę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gdzie ty byłeś, kochanie?". Trzyletnie dziecko zaginęło przy wejściu na plażę

Znaleźli ją ponad kilometr dalej

Ratowniczka dodaje, że w całej akcji bardzo pomagali plażowicze.

- Wsparcie ludzi było niesamowite. Biegali razem z nami, pomagali, jak tylko mogli. Po 40 minutach dziewczynka odnalazła się ponad kilometr dalej od miejsca, gdzie była z rodzicami - relacjonuje Formela.

Dziecko zauważył jeden z mężczyzn, również zaangażowany w poszukiwania. 13-latka okryła dziewczynkę swoim ręcznikiem i tak dotarli do rodziców i ratowników. Czterolatka była cała i zdrowa, nie wymagała pomocy medycznej.

- Z rodzicami rozmawiali później policjanci, dali też opaskę na rękę dziecka, na której zapisali kontakt do opiekunów - dodaje ratowniczka.

Ojciec dziecka: dostaliśmy swoją nauczkę

Dzień później do gniewińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego napisał ojciec czterolatki. Ratownicy wiadomość opublikowali w swoich mediach społecznościowych.

"(...) doświadczyliśmy sytuacji, przed którą wielokrotnie byliśmy przestrzegani, mianowicie wystarczyła chwila nieuwagi z naszej strony, by nasza czteroletnia córka straciła orientację i zgubiła się wśród plażowiczów, a my nie mogliśmy jej odnaleźć" - napisał mężczyzna.

Podziękowania dla ratowników
Podziękowania dla ratowników
Źródło: Facebook/Gniewińskie WOPR

Podziękował też ratownikom za pomoc.

"Chcielibyśmy szczerze podziękować za zaangażowanie w zaistniałą sytuację. My dostaliśmy swoją nauczkę i oby w takich sytuacjach na straży zawsze znajdowały się takie osoby, jak Pani Julia i Pani Oliwia" - podsumował ojciec dziecka.

pc

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

dzieckoWOPRMorze Bałtyckiewojewództwo pomorskie
