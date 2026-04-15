Trójmiasto Włamał się do kościelnej skarbonki, tłumaczył się "impulsem" Oprac. Rafał Molenda |

Lębork. Włamał się do skarbonki z datkami Źródło: KPP w Lęborku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Lęborscy kryminalni zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem. Do zdarzenia doszło w Wielki Piątek. Mężczyzna wszedł do jednego z kościołów w Lęborku, wyłamał zamek w skarbonce na datki i ukradł 100 złotych. Wszystko zarejestrowały kamery zainstalowane we wnętrzu świątyni.

Mężczyzna włamał się do kościelnej skarbonki Źródło: KPP w Lęborku

O włamaniu i kradzieży policję powiadomili przedstawiciele parafii. Sprawą zajęli się policjanci z sekcji kryminalnej, którzy zabezpieczyli ślady i na podstawie zebranych dowodów wytypowali podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu.

To 39-letni mieszkaniec Lęborka, który ma już na koncie wyroki za przestępstwa przeciwko mieniu i w przeszłości trafiał już do więzienia. Podczas rozmowy z policjantami mężczyzna wyjaśniał, że był nietrzeźwy i nie pamięta, po co wszedł do kościoła. Przekonywał, że kradzież była impulsem i nie była wcześniej planowana.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności.