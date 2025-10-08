Morze odsłoniło stuletni wrak

Morze odsłoniło wrak sprzed ponad stu lat Źródło: Na Mierzeję

Wrak pokazał się przy brzegu w Krynicy Morskiej w zeszły weekend. Jest to drewniany kuter rybacki o długości 27 metrów. Zalega kilka metrów od brzegu do góry dnem.

Jak przekazała nam Magdalena Kierzkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni, jednostka jest już znana z wcześniejszych zgłoszeń.

- Wstępnie zinwentaryzowany został przez Urząd Morski w Gdyni w 2013 roku - powiedziała.

Jak zatonął? Są dwie hipotezy

Magdalena Kierzkowska dodała, że analiza dendrochronologiczna wskazała, że jednostka została zbudowana po 1921 roku, co pozwala datować ją na pierwszą połowę XX wieku.

- Na podstawie zebranych informacji wrak może być powiązany z jednym z dwóch zdarzeń: zatonięciem kutra GDY 126 w 1982 roku lub nieudaną próbą ucieczki kutrem do Szwecji w latach 60. XX wieku. Ze względu na datowanie drewna i typowy okres użytkowania tego typu jednostek, bardziej prawdopodobna wydaje się ta druga hipoteza - tłumaczy.

Zdjęcia odsłoniętego wraku opublikował na swoim profilu portal namierzeje.pl

Wrak pozostanie na dnie, nie będzie prób jego wydobycia.

