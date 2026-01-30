Logo strona główna
Trójmiasto

Groził byłemu współpracownikowi. Tłem konfliktu platoniczna miłość

Groził byłemu współpracownikowi. Tłem konfliktu platoniczna miłość
Gdańsk
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała gdańszczanina podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych wobec byłego współpracownika. Jak ustalili policjanci, mężczyzna podejrzewał pokrzywdzonego o relację z kobietą, w której był zakochany.

Policjanci z komisariatu przy ul. Platynowej w Gdańsku odebrali w środę zgłoszenie dotyczące gróźb karalnych. Z zawiadomienia wynikało, że 42-letni gdańszczanin wysłał byłemu współpracownikowi wiadomość SMS, w której groził mu, że go zastrzeli.

- Funkcjonariusze ustalili, że sprawca pracował kiedyś razem z zawiadamiającym w jednej z gdańskich firm. Mężczyzna podejrzewał, że pokrzywdzony spotyka się z jedną z pracownic firmy, w której on zakochał się platonicznie - przekazała podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Jeszcze tego samego dnia, po godzinie 18, kryminalni weszli do jednego z mieszkań w dzielnicy Śródmieście i zatrzymali podejrzanego. Podczas przeszukania lokalu policjanci znaleźli przedmiot przypominający broń, który został zabezpieczony i przekazany do dalszych badań biegłemu.

W mieszkaniu sprawcy mundurowi odnaleźli przedmiot przypominający broń
W mieszkaniu sprawcy mundurowi odnaleźli przedmiot przypominający broń
Źródło: KWP Gdańsk
Mężczyzna usłyszał zarzut

Zatrzymany 42-latek trafił do policyjnego aresztu. W czwartek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Zostanie doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych.

Zatrzymany usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych
Zatrzymany usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych
Źródło: KWP Gdańsk

Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie gróźb karalnych grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: ng/PKoz

Źródło: KWP Gdańsk, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KWP Gdańsk

