Trójmiasto Nie żyje kobieta potrącona przez pociąg. Wstrzymany ruch na torach

Co zrobić, jeśli utknie się między rogatkami? Rozwiązanie jest jedno Źródło wideo: Tomasz Pupiec | Fakty po południu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych SA, do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 10.35. Kobieta została potrącona przez "pociąg służbowy" jadący w kierunku Gdyni Głównej. Był to pociąg złożony z dwóch lokomotyw - spalinowej i elektrycznej.

- Po wypadku wstrzymano ruch pociągów. Część pociągów pasażerskich skierowano na równoległą linię nr 250, zarządzaną przez PKP SKM w Trójmieście. Za pozostałe pociągi polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej - powiedział Wilgusiak.

Maszyniści byli trzeźwi

Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni asp. Marek Kobiałko, maszyniści byli trzeźwi. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne w wyszukiwarce połączeń www.PortalPasazera.pl i na stronach przewoźników.