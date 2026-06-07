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Trójmiasto

Nie żyje kobieta potrącona przez pociąg. Wstrzymany ruch na torach

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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ruch pociągów dalekobieżnych między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem został wstrzymany po śmiertelnym wypadku, do którego doszło tam w niedzielę rano. Część składów skierowano na tory SKM.

Jak przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych SA, do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 10.35. Kobieta została potrącona przez "pociąg służbowy" jadący w kierunku Gdyni Głównej. Był to pociąg złożony z dwóch lokomotyw - spalinowej i elektrycznej.

- Po wypadku wstrzymano ruch pociągów. Część pociągów pasażerskich skierowano na równoległą linię nr 250, zarządzaną przez PKP SKM w Trójmieście. Za pozostałe pociągi polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej - powiedział Wilgusiak.

Maszyniści byli trzeźwi

Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni asp. Marek Kobiałko, maszyniści byli trzeźwi. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne w wyszukiwarce połączeń www.PortalPasazera.pl i na stronach przewoźników.

Źródło: PAP
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