Nie żyje kobieta potrącona przez pociąg. Wstrzymany ruch na torach
Jak przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych SA, do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 10.35. Kobieta została potrącona przez "pociąg służbowy" jadący w kierunku Gdyni Głównej. Był to pociąg złożony z dwóch lokomotyw - spalinowej i elektrycznej.
- Po wypadku wstrzymano ruch pociągów. Część pociągów pasażerskich skierowano na równoległą linię nr 250, zarządzaną przez PKP SKM w Trójmieście. Za pozostałe pociągi polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej - powiedział Wilgusiak.
Maszyniści byli trzeźwi
Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni asp. Marek Kobiałko, maszyniści byli trzeźwi. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia.
Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne w wyszukiwarce połączeń www.PortalPasazera.pl i na stronach przewoźników.