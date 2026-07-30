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Polska

"Naruszenie polskiej przestrzeni". Premier Donald Tusk reaguje

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Pilne
Rzecznik wojewody lubelskiego o kraterze w miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Zwołałem zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb - poinformował premier Donald Tusk. To reakcja na - jak przekazał premier - "naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej". Wcześniej głos zabrał też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach" - przekazał Tusk.

Władysław Kosiniak-Kamysz o "niezidentyfikowanym obiekcie" i działaniach wojska

Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował komunikat wojska o tym, że w nocy w polskiej przestrzeni powietrznej znalazł się "niezidentyfikowany obiekt", który "zanikł", a prawdopodobne miejsce jego upadku to to teren niezabudowany w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. 

"Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń" - napisał. Podziękował Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi Ireneuszowi Nowakowi i "wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej". 

"Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia" - poinformował Kosiniak-Kamysz. 

"Lej" w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia

Policja i straż pożarna poinformowały wcześniej o tym, że w okolicy Turobina i Tarnawy-Kolonii doszło do wybuchu. Policjanci znaleźli później "lej" na tym obszarze i "porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu"

Później wojsko przekazało, że w nocy w polskiej przestrzeni wykryto "niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim". Obiekt po sześciu minutach "zanikł" z systemów, a prawdopodobne miejsce jego upadku to teren niezabudowany w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. 

Premier zmienia plany

Zapowiedziana wcześniej na czwartek przed południem wizyta premiera Donalda Tuska w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) została odwołana - poinformowała rano kancelaria premiera. Premier, wraz z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i ministrem sportu Jakubem Rutnickim, miał odwiedzić stadion Klubu Sportowego Stronie Śląskie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszWojskoWojewództwo lubelskie
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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