Polska Moment upadku "niezidentyfikowanego obiektu". Nagranie z monitoringu Kuba Koprzywa |

Moment upadku "niezidentyfikowanego obiektu" w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło wideo: bilgoraj.com.pl Źródło zdj. gł.: bilgoraj.com.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na nagraniu udostępnionym przez portal bilgoraj.com.pl słychać moment upadku "niezidentyfikowanego obiektu" w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia. Kamera monitoringu zarejestrowała błysk i głośny huk, który się rozległ.

Alarm i krater. Co się wydarzyło w nocy w Lublinie i Taranawie-Kolonii?

W czwartek w nocy w Lublinie i innych częściach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe z powodu "informacji o prawdopodobnym uderzeniu z powietrza".

W miejscowości Tarnawa-Kolonia policja odkryła "krater". Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy w polskiej przestrzeni powietrznej znalazł się "niezidentyfikowany obiekt", który "zanikł", a prawdopodobne miejsce jego upadku to właśnie teren w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. Na miejscu pracują służby.

Jak twierdzi szef ukraińskiego MSZ, w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk manewrujący Kh-101.