Prokuratorzy na miejscu katastrofy. "Zostały odnalezione i zabezpieczone skrzynki samolotu"

Pięciu prokuratorów pracuje na miejscu katastrofy lotniczej, do której doszło w piątek w Gdyni. Prowadzone są oględziny terenu lotniska. Na razie nie postawiono żadnych hipotez, w jaki sposób doszło do zdarzenia.

Na miejscu katastrofy lotniczej, do której we piątek doszło na lotnisku w Gdyni Kosakowie, pracuje zespół pięciu prokuratorów z Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Trwają oględziny rozległego terenu lotniska.

- Zostały odnalezione i zabezpieczone skrzynki samolotu. Wczoraj miały pierwsze przesłuchania w tej sprawie osób, które były na terenie lotniska. W tej sprawie będziemy musieli wyjaśnić, zebrać materiał dowodowy, który pozwoli nam odpowiedzieć na to, czy był to błąd człowieka, czy wpłynęła na to jakaś inna sytuacja z pilotem, a od niego niezależna, awaria maszyny czy jakieś inne zdarzenie - mówi prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.