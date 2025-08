Internetowe groźby, nawoływanie do przemocy. 19-latek zatrzymany przed wiecem politycznym

Groził w internecie uczestnikom wiecu politycznego. Twierdził, że podłoży ładunek wybuchowy Źródło: KMP Gdynia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gdyńscy policjanci otrzymali w weekend informację o wpisie internauty, który groził uczestnikom wiecu jednej z partii politycznych. - Ustalili, że sprawca za pośrednictwem mediów społecznościowych skierował do dwóch posłów oraz kilku członków zarządu partii groźby podłożenia ładunku wybuchowego, wzywając ich do odstąpienia od udziału w zgromadzeniu publicznym, które było zaplanowane na 2 sierpnia - wyjaśniła oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni komisarz Jolanta Grunert. Ponadto - jak wskazała policja - mężczyzna prezentował w sieci treści propagujące ideologię nazistowską i nawołujące do przemocy wobec określonych grup społecznych.

O sprawie zostało powiadomione Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralne Biuro Śledcze Policji i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusze ustalili adres zamieszkania autora gróźb. W sobotę rano policjanci zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Pogórza.

Pięć zarzutów i groźba długoletniej kary

19-latek usłyszał pięć zarzutów Źródło: KMP Gdynia

Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów: dwa dotyczące wpływania na czynności konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej - posłów - ze stworzeniem sytuacji mającej wywołać przekonanie o zagrożeniu zamachem, dwa związane z groźbami karalnymi kierowanymi do członków zarządu partii oraz jeden dotyczący prezentowania w sieci treści propagujących ideologię nazistowską.

Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.