Spóźnił się na samolot i tak się zdenerwował, że zdemolował wyposażenie lotniska
W piątek, 11 września chwilę przed godz. 21 oficer dyżurny gdańskiej policji otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy.
Jak ustalili policjanci w rozmowie z pracownikami Służby Ochrony Lotniska, 47-letni obywatel Rumunii zniszczył urządzenie do skanowania dokumentów, monitor i telefon stacjonarny. Rozbił także hartowaną szybę przy jednym z wejść. Mężczyzna wpadł w szał po tym, jak dowiedział się o zmianie godziny lotu i spóźnił się na samolot.
Wartość strat oszacowano na 15 tysięcy złotych.
Chce dobrowolnie poddać się karze
Następnego dnia 47-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Przyznał się i za zgodą prokuratora chce skorzystać z możliwości dobrowolnego poddania się karze.
Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, mężczyzna będzie musiał naprawić wyrządzone szkody, zapłacić grzywnę oraz pokryć koszty i opłaty sądowe.
Za zniszczenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.