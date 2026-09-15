Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Mamy nowe nagrania drona z Bałtyku
Mamy nowe nagrania drona z Bałtyku
Trójmiasto

Spóźnił się na samolot i tak się zdenerwował, że zdemolował wyposażenie lotniska

|
Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Pilot Dariusz Kulik: personel samolotu ocenia czy osoba wchodząca na pokład stanowi zagrożenie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nie zdążył na swój lot i tak się tym zdenerwował, że zaczął niszczyć wyposażenie gdańskiego lotniska. 47-letniego Rumuna zatrzymała policja. Straty wyniosły 15 tysięcy złotych. Chce się on dobrowolnie poddać karze.

W piątek, 11 września chwilę przed godz. 21 oficer dyżurny gdańskiej policji otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy.

Jak ustalili policjanci w rozmowie z pracownikami Służby Ochrony Lotniska, 47-letni obywatel Rumunii zniszczył urządzenie do skanowania dokumentów, monitor i telefon stacjonarny. Rozbił także hartowaną szybę przy jednym z wejść. Mężczyzna wpadł w szał po tym, jak dowiedział się o zmianie godziny lotu i spóźnił się na samolot.

Wartość strat oszacowano na 15 tysięcy złotych.

Chce dobrowolnie poddać się karze

Następnego dnia 47-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Przyznał się i za zgodą prokuratora chce skorzystać z możliwości dobrowolnego poddania się karze.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, mężczyzna będzie musiał naprawić wyrządzone szkody, zapłacić grzywnę oraz pokryć koszty i opłaty sądowe.

Za zniszczenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
GdańsklotniskoPolicja
Czytaj także:
8-latka została zabrana do szpitala przez śmigłowiec
Potrąciła uczennicę na szkolnym parkingu. Wyrok dla nauczycielki
Wrocław
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Wrześniowa przeplatanka przyniesie ciepło i burze
METEO
Antoni Macierewicz i Konrad Frysztak
Awantura w Sejmie. Macierewicz zajął mównicę
Polska
Zaginiona 37-letnia Emilia z Koszalina
Policja odnalazła telefon zaginionej Emilii Koprowskiej
Szczecin
Szczepienia dzieci
Są powody do niepokoju? Nowe dane GUS o szczepieniach dzieci
Zdrowie
Katarzyna Kacperczyk
Refundacja obejmie kolejne leki. Ministerstwo podało szczegóły
Piotr Wójcik
Posiedzenie rządu
Nowy podatek. Rząd przyjął projekt
BIZNES
Miejsce wykolejenia pociągu PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche
Koniec utrudnień po tragicznym wypadku na torach
WARSZAWA
Jordan Kinard wspierał młodzieżowy klub sportowy. Na zdjęciu po prawej
Miał powiedzieć sakramentalne "tak". Zginął w drodze do kościoła
Świat
Monitoring nagrał moment ataku
Podszedł od tyłu i dźgnął nożem. Decyzja sądu
Katowice
Próba obywatelskiego zatrzymania w Piekarach Śląskich
Kierowca odjechał podczas próby zatrzymania. Nagranie
Katowice
Widok z przełęczy Zawrat
Śmiertelny wypadek w polskich Tatrach
METEO
pap_20240529_3D6
Terminal LPG na Podlasiu w obcych rękach. "Nie jest infrastrukturą krytyczną państwa"
BIZNES
Dron na plaży koło Jarosławca
Mamy nowe nagrania drona z Bałtyku
Polska
Wypadek w Warszawie
Zniszczył 14 aut, tłumaczył się awarią autobusu. Ekspertyza mówi co innego
WARSZAWA
Wybuch paczki w Siecieborzycach. Podejrzany 34-latek zatrzymany
Dożywocie za podłożenie paczki z bombą
Lubuskie
imageTitle
Historyczna chwila. Afryka doczekała się organizacji mistrzostw świata
EUROSPORT
Rosyjski dron znaleziony na plaży
Śledztwo w sprawie drona na plaży
Szczecin
W pierwszym rzędzie: Władysław Kosiniak-Kamysz (L), Krzysztof Gawkowski (C) oraz Barbara Nowacka (P), w drugim rzędzie: Andrzej Domański (L) oraz Dariusz Klimczak (P), w trzecim rzędzie Tomasz Siemoniak (L)
Wicepremier nie ma wątpliwości. "Trzeba nałożyć chomąto"
BIZNES
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere mogła zażyć tabletkę od dilera. Media o ustaleniach śledczych
Kultura i styl
Atak drona na przejście graniczne Tudora–Starokozacze
Przejścia graniczne w ogniu. Dlaczego Mołdawia?
Tatiana Serwetnyk
Jechał na jednym kole
Jechał na jednym kole, stracił prawo jazdy
Białystok
Chaos na lotnisku w Katanii
Przedłuża się zamknięcie lotniska. MSZ apeluje do pasażerów
METEO
imageTitle
Barcelona gra, Szczęsny parodiuje kolegów z boiska
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany w Wiedniu
Schudł, ogolił głowę i wytatuował twarz. A i tak go znaleźli
Kraków
Donald Tusk
Tusk zapowiada kolejną odsłonę CPN. "Natychmiast po podpisie"
BIZNES
Wenecja
Wenecja wstrząśnięta śmiercią nowożeńców. Zginęli krótko po ślubie
Świat
"Rządowa policja zasłania protestujących parawanem". Co to za nagranie?
"Rządowa policja zasłania protestujących parawanem"? Co to za nagranie
Zuzanna Karczewska
Powodzie w Wielkim Kanionie
Przyszła powódź, kilka tygodni później znaleźli ciało
METEO
W Żyrardowie znaleziono mężczyznę z raną postrzałową
Oddali dwa strzały, mężczyzna umierał na ulicy. Wyrok
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica