Trójmiasto Spóźnił się na samolot i tak się zdenerwował, że zdemolował wyposażenie lotniska Oprac. Natalia Grzybowska |

Pilot Dariusz Kulik: personel samolotu ocenia czy osoba wchodząca na pokład stanowi zagrożenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek, 11 września chwilę przed godz. 21 oficer dyżurny gdańskiej policji otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy.

Jak ustalili policjanci w rozmowie z pracownikami Służby Ochrony Lotniska, 47-letni obywatel Rumunii zniszczył urządzenie do skanowania dokumentów, monitor i telefon stacjonarny. Rozbił także hartowaną szybę przy jednym z wejść. Mężczyzna wpadł w szał po tym, jak dowiedział się o zmianie godziny lotu i spóźnił się na samolot.

Wartość strat oszacowano na 15 tysięcy złotych.

Chce dobrowolnie poddać się karze

Następnego dnia 47-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Przyznał się i za zgodą prokuratora chce skorzystać z możliwości dobrowolnego poddania się karze.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, mężczyzna będzie musiał naprawić wyrządzone szkody, zapłacić grzywnę oraz pokryć koszty i opłaty sądowe.

Za zniszczenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps