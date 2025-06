Młoda pustułka leżała przed galerią handlową

Policjanci zauważyli rannego ptaka. Sami odwieźli go do lecznicy Źródło: KMP Gdańsk

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek, około południa. Policjanci z komisariatu we Wrzeszczu, realizując inne czynności, pojechali do Galerii Metropolia. Przed wejściem do centrum handlowego zauważyli leżącego na chodniku młodego ptaka, który najprawdopodobniej wypadł z gniazda znajdującego się na elewacji budynku. Mógł mieć uraz skrzydła.

Policjanci sami odwieźli ranne zwierzę do lecznicy Źródło: KMP Gdańsk

- W uzgodnieniu z oficerem dyżurnym rannego ptaka sami przetransportowali do lecznicy Zwierzyniec - przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy policji w Gdańsku.

Na miejscu okazało się, że przywiezione przez funkcjonariuszy pisklę to młoda pustułka zwyczajna z gatunku sokołowatych, objętego ścisłą ochroną.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo