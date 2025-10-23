Antywojenny mural zakryty biało-czerwoną wstęgą. Kolej zawiadomiła policję

Antywojenny mural w Gdańsku został zasłonięty biało-czerwoną wstęgą Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna

Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) zgłosiła na policję incydent, do którego doszło w środę wieczorem przy murze z antywojennymi muralami obok przystanku Gdańsk-Jasień. Dwie osoby rozwiesiły biało-czerwoną wstęgę, zasłaniając murale i odpaliły materiały pirotechniczne.

Mural powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna

Pochwalili się w mediach społecznościowych

Rzecznik prasowy PKM Tomasz Konopacki poinformował w mediach społecznościowych, że w środę wieczorem monitoring zarejestrował przy murze na gdańskim Jasieniu dwie zakapturzone osoby zachowujące się podejrzanie. Osoby te rozwiesiły na murze biało-czerwoną wstęgę, zasłaniając antywojenne murale, po czym odpaliły materiały pirotechniczne i się oddaliły. O zdarzeniu powiadomiono policję.

Dodał, że zajście zarejestrował monitoring i sprawcy, którzy jeszcze tego samego wieczora pochwalili się swoim czynem w mediach społecznościowych.

Osoby, które wywiesiły wstęgę, użyły też materiałów pirotechnicznych Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna

Pirotechnika i znieważenie barw narodowych

"Zabezpieczyliśmy komplet nagrań z monitoringu i z mediów społecznościowych. Przekażemy je policji wraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia" – poinformował.

Zdaniem PKM sprawcy dopuścili się co najmniej dwóch czynów: użycia materiałów pirotechnicznych na zamkniętym obszarze kolejowym, czym stworzyli zagrożenie dla infrastruktury, zdrowia i życia pasażerów oraz ryzyko uszkodzenia pojazdu w pobliżu zdarzenia, a także znieważenia barw narodowych poprzez ciągnięcie biało-czerwonej wstęgi po ziemi i odkładanie jej na podłoże.

Sprawców uchwycił monitoring Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna

W czwartek po południu na profilu PKM opublikowano nagranie z monitoringu, a także drugi film, na którym widać, jak pracownicy kolei ściągają wstęgę.

Oficer prasowy gdańskiej policji asp. sztab. Mariusz Chrzanowski przekazał, że funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, nie potwierdzili, by doszło do zniszczenia muralu. Policjanci skontaktowali się z przedstawicielami PKM.

– Funkcjonariusze zajmują się sprawą i wyjaśniają okoliczności zdarzenia – powiedział i dodał, że dalsze działania zostaną podjęte po analizie zgromadzonego materiału dowodowego.

Ściąganie wstęgi przez pracowników PKM Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna

Antywojenny mural na Jasieniu

Mural „Together We Stand” w Gdańsku Jasieniu powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Składa się z kilku głównych elementów: portretów braci Witalija i Władimira Kliczków, ukraińskich bokserów wspierających swój kraj, oraz Władimira Putina, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, co ma symbolizować ciągłość zbrodniczych ideologii i totalitarnych reżimów. Jest też napis „Together We Stand” na tle ukraińskiej flagi, podkreślający jedność i wsparcie. Łącznie obejmuje ponad 30 murali stworzonych przez artystów z Polski, Ukrainy i Białorusi.