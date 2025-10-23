Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Antywojenny mural zakryty biało-czerwoną wstęgą. Kolej zawiadomiła policję

Mural powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę
Antywojenny mural w Gdańsku został zasłonięty biało-czerwoną wstęgą
Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna
Pracownicy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ściągnęli biało-czerwony mural, który zasłonił antywojenny mural w Gdańsku. Zawiadomili też policję w sprawie m.in. znieważenia barw narodowych. Chodzi o to, że wstęga była przez sprawców ciągnięta po mokrej ziemi.

Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) zgłosiła na policję incydent, do którego doszło w środę wieczorem przy murze z antywojennymi muralami obok przystanku Gdańsk-Jasień. Dwie osoby rozwiesiły biało-czerwoną wstęgę, zasłaniając murale i odpaliły materiały pirotechniczne.

Mural powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę
Mural powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę
Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna

Pochwalili się w mediach społecznościowych

Rzecznik prasowy PKM Tomasz Konopacki poinformował w mediach społecznościowych, że w środę wieczorem monitoring zarejestrował przy murze na gdańskim Jasieniu dwie zakapturzone osoby zachowujące się podejrzanie. Osoby te rozwiesiły na murze biało-czerwoną wstęgę, zasłaniając antywojenne murale, po czym odpaliły materiały pirotechniczne i się oddaliły. O zdarzeniu powiadomiono policję.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Sąd nakazał przeczytanie książki". Co to za historia

FAŁSZ"Sąd nakazał przeczytanie książki". Co to za historia

Zuzanna Karczewska
Nowy mural Banksy'ego. Na budynku sądu

Nowy mural Banksy'ego. Na budynku sądu

Świat

Dodał, że zajście zarejestrował monitoring i sprawcy, którzy jeszcze tego samego wieczora pochwalili się swoim czynem w mediach społecznościowych.

Osoby, które wywiesiły wstęgę, użyły też materiałów pirotechnicznych
Osoby, które wywiesiły wstęgę, użyły też materiałów pirotechnicznych
Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna

Pirotechnika i znieważenie barw narodowych

"Zabezpieczyliśmy komplet nagrań z monitoringu i z mediów społecznościowych. Przekażemy je policji wraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia" – poinformował.

Zdaniem PKM sprawcy dopuścili się co najmniej dwóch czynów: użycia materiałów pirotechnicznych na zamkniętym obszarze kolejowym, czym stworzyli zagrożenie dla infrastruktury, zdrowia i życia pasażerów oraz ryzyko uszkodzenia pojazdu w pobliżu zdarzenia, a także znieważenia barw narodowych poprzez ciągnięcie biało-czerwonej wstęgi po ziemi i odkładanie jej na podłoże.

Sprawców uchwycił monitoring
Sprawców uchwycił monitoring
Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna

W czwartek po południu na profilu PKM opublikowano nagranie z monitoringu, a także drugi film, na którym widać, jak pracownicy kolei ściągają wstęgę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miller o Ukraińcach i Kowalu. Kraśko: momentami pana nie poznaję

Miller o Ukraińcach i Kowalu. Kraśko: momentami pana nie poznaję

Polska
"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami

FAŁSZ"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami

KONKRET24

Oficer prasowy gdańskiej policji asp. sztab. Mariusz Chrzanowski przekazał, że funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, nie potwierdzili, by doszło do zniszczenia muralu. Policjanci skontaktowali się z przedstawicielami PKM.

– Funkcjonariusze zajmują się sprawą i wyjaśniają okoliczności zdarzenia – powiedział i dodał, że dalsze działania zostaną podjęte po analizie zgromadzonego materiału dowodowego.

Ściąganie wstęgi przez pracowników PKM
Ściąganie wstęgi przez pracowników PKM
Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna

Antywojenny mural na Jasieniu

Mural „Together We Stand” w Gdańsku Jasieniu powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Składa się z kilku głównych elementów: portretów braci Witalija i Władimira Kliczków, ukraińskich bokserów wspierających swój kraj, oraz Władimira Putina, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, co ma symbolizować ciągłość zbrodniczych ideologii i totalitarnych reżimów. Jest też napis „Together We Stand” na tle ukraińskiej flagi, podkreślający jedność i wsparcie. Łącznie obejmuje ponad 30 murali stworzonych przez artystów z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP, PKM

Źródło zdjęcia głównego: Pomorska Kolej Metropolitalna

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaWojna w UkrainieGdańskTrójmiastoPolicjaKolej
Czytaj także:
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Dokumenty w śmieciach. Decyzja Żandarmerii Wojskowej
Polska
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn znajdujących się na szczycie góry
METEO
pc
Rafał Blechacz gościem programu "Monika Olejnik. Otwarcie"
Polska
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
BIZNES
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
METEO
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
Jeśli Szczecin wygra miliony złotych, inne miasta mogą zawalczyć o miliardy
Justyna Suchecka
Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Wysłał zdjęcie ze szczytu i zaginął. "Źle to się skończyło"
Kraków
Na miejscu pracowały służby (zdjęcie ilustracyjne)
Ciężarówką zahaczył o autobus, siedem osób poszkodowanych
WARSZAWA
imageTitle
FBI ujawnia wielką aferę. Zamieszana mafia i osoby ze świata sportu
EUROSPORT
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Chyba nie jest źle?". Zełenski o efektach spotkania z Trumpem
Świat
imageTitle
Grzeczny chłopiec wpadł w furię. "Rzadko widujemy go tak zdenerwowanego"
EUROSPORT
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
Wprowadzili na rynek 2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
WARSZAWA
Kim Kardashian
Kim Kardashian wyznała, że wykryto u niej tętniaka mózgu
Kultura i styl
Krystian Markiewicz
Sędzia Markiewicz o słowach szefowej KRS: na takie refleksje jest ciut późno
Polska
Toast dzieci na otwarciu placu zabaw
Dzieci z kieliszkami na otwarciu placu zabaw. "Okropne"
Wrocław
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
METEO
Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
Strażak w areszcie. Po pijaku potrącił pieszą i odjechał
Rzeszów
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
WARSZAWA
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
BIZNES
biegacz bieganie shutterstock_455008438
Bieganie naprawia to, co zepsuła niezdrowa dieta. Naukowcy sprawdzili
Zdrowie
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodociągu. Alert RCB
Poznań
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Żądał od nastolatka papierosów, groził mu nożem. Trafił do aresztu
Kraków
imageTitle
Rekordzistka świata zawieszona na trzy lata. Przyznała się
EUROSPORT
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
WARSZAWA
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
WARSZAWA
Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie
Samochód w krzakach, w środku ciało. Wyniki sekcji zwłok
Rzeszów
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
METEO
Prusice-DZIEN
Zabił teściową, dzieci i siebie. Zarzuty usłyszał dzielnicowy
Wrocław
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
Powiedział przywódcom, co "może zmienić bieg wojny". Na szczycie spotkał się z Tuskiem
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica