Traktor wjechał pod opadające rogatki, uderzył w niego pociąg. Nagranie

Traktor wjechał pod opadające rogatki. Uderzył w niego pociąg Źródło wideo: PKP PLK S.A. Źródło zdj. gł.: PKP PLK S.A.

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 12.30 na przejeździe kolejowym w miejscowości Czarlin w powiecie tczewskim.

- Siedziałem w pierwszym wagonie, mocno było czuć uderzenie. Ludzie mówią, że doszło do zderzenia z traktorem. Po wyjściu z pociągu udało mi się nagrać uszkodzoną lokomotywę. Podobno nikt nie został ranny, tak mówią. Pasażerowie czekają na stacji chyba na inny pociąg, ja zabrałem się do Tczewa samochodem - poinformował Kontakt24 pan Filip.

Ciągnik rolniczy z przyczepami zatrzymał się na przejeździe kolejowym Źródło zdjęcia: PKP PLK S.A.

Jak przekazała starszy sierżant Aleksandra Smukalska z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

- Kierujący ciągnikiem z przyczepami, przewożąc słomę, wjechał pod zamykające się na przejeździe kolejowym rogatki. Doszło do zderzenia z pociągiem - poinformowała policjantka.

Pociąg przeciął przyczepę z balotami siana Źródło zdjęcia: PKP PLK S.A.

W pociągu było 500 osób

Według informacji przekazanych przez PKP PLK pociągiem podróżowało około 500 osób.

Do wypadku doszło na linii kolejowej nr 131, na odcinku Subkowy - Górki. Kolejarze potwierdzają, że kierujący ciągnikiem zignorował sygnały i wjechał na przejazd w chwili, gdy zbliżał się pociąg. Nadjeżdżający skład nie zdołał się zatrzymać. Pociąg uderzył z impetem w przyczepę przewożącą baloty słomy. Pasażerowie musieli kontynuować podróż innymi pociągami.

67-letni kierowca ciągnika prowadził pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany do wytrzeźwienia. Policja nie doprecyzowała, jaki był dokładny stan kierowcy. - Dziś najprawdopodobniej usłyszy zarzuty i o jego dalszym losie zadecyduje sąd - powiedziała we wtorek w rozmowie z tvn24.pl Smukalska.

Do zdarzenia doszło niedaleko stacji kolejowej w Czarlinie Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku

Kolejarze przypominają, że na każdym przejeździe kolejowym pierwszeństwo zawsze ma pociąg. Droga hamowania składu może wynosić nawet kilometr. Oznacza to, że nawet jeśli maszynista zauważy zagrożenie, często nie jest w stanie zatrzymać pociągu przed przeszkodą.

"Przejazd kolejowo-drogowy to nie miejsce na brawurę. Zatrzymaj się, rozejrzyj. Bezwzględnie stosuj się do przepisów, zwracaj uwagę na znaki i sygnalizację" - podkreśliły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w Polsce każdego roku dochodzi do blisko 200 wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych. W 2025 roku odnotowano 185 wypadków i kolizji, w wyniku których zginęło 58 osób, a 18 zostało ciężko rannych.