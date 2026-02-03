Logo strona główna
Trójmiasto

Wjechała autem do sklepu odzieżowego

Jazda zakończona w sklepie
Do zdarzenia doszło w powiecie kartuskim
Źródło: Google Maps
Kobieta staranowała autem witrynę sklepu odzieżowego w Baninie (woj. pomorskie). Jak ustaliła policja, 63‑letnia kierująca zamiast hamulca wcisnęła gaz - została ukarana wysokim mandatem, a na jej konto dopisano punkty karne.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 lutego przed godziną 14:00 w Baninie. Do służb wpłynęło zgłoszenie o tym, że kobieta wjechała autem w sklep odzieżowy.

"Jak ustalili policjanci, 63-letnia kierująca pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu, w wyniku czego samochód wjechał do wnętrza budynku. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach.

Jazda zakończona w sklepie
Jazda zakończona w sklepie
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Kobieta za spowodowanie zagrożenia została ukarana mandatem karnym w wysokości 1100 zł oraz 8 punktami karnymi.

Wjechała autem do sklepu w Baninie
Wjechała autem do sklepu w Baninie
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

