Wjechała autem do sklepu odzieżowego

Do zdarzenia doszło w powiecie kartuskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 lutego przed godziną 14:00 w Baninie. Do służb wpłynęło zgłoszenie o tym, że kobieta wjechała autem w sklep odzieżowy.

"Jak ustalili policjanci, 63-letnia kierująca pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu, w wyniku czego samochód wjechał do wnętrza budynku. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach.

Jazda zakończona w sklepie Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Kobieta za spowodowanie zagrożenia została ukarana mandatem karnym w wysokości 1100 zł oraz 8 punktami karnymi.

Wjechała autem do sklepu w Baninie Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

OGLĄDAJ: TVN24 HD