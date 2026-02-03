Wjechała autem do sklepu odzieżowego

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 lutego przed godziną 14:00 w Baninie. Do służb wpłynęło zgłoszenie o tym, że kobieta wjechała autem w sklep odzieżowy.
"Jak ustalili policjanci, 63-letnia kierująca pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu, w wyniku czego samochód wjechał do wnętrza budynku. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach.
Kobieta za spowodowanie zagrożenia została ukarana mandatem karnym w wysokości 1100 zł oraz 8 punktami karnymi.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach