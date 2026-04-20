Kosmiczny wyścig nabiera tempa. Pierwszy start rakiety Bezosa

Amazon wystrzelił swoje pierwsze satelity w kosmos. Konkurencja dla Starlinka

Rakieta o wysokości blisko 100 m wystartowała z przylądka Canaveral na Florydzie o godz. 7.25 czasu lokalnego (13.24 czasu polskiego), wynosząc satelitę komunikacyjnego firmy AST Space mobile.

Blue Origin skraca dystans do SpaceX

Blue Origin próbuje odrobić swoje zaległości w stosunku do firmy SpaceX, która już od lat odzyskuje wykorzystane urządzenia napędowe rakiet i dominuje na rynku. W listopadzie spółce Bezosa udało się za drugą próbą odzyskać urządzenie napędowe rakiety New Glenn po jej wystrzeleniu. Wylądowało ono w sposób kontrolowany na łodzi na Atlantyku. Udana operacja tego rodzaju jest nadzwyczaj skomplikowana w przypadku obiektu tak dużych rozmiarów.

Kosmiczny recykling

Blue Origin odzyskiwało już w ostatnich latach swe systemy rakietowe New Shepard, były one jednak znacznie mniejsze i przeznaczone do krótszych, turystycznych lotów kosmicznych. New Glenn ma 98 metrów wysokości i została zaprojektowana do wynoszenia na orbitę okołoziemską ładunków ważących do 45 ton. Blue Origin zapowiada, że w przyszłości New Glenn ma obsługiwać misje NASA, firm telekomunikacyjnych oraz rządu USA. Obecnie powstaje kilka rakiet tego typu.

