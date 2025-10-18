To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć

Kluczowe fakty:

Francja, 2015 rok. Pewna nastolatka była poszukiwana przez kilka dni. Po odnalezieniu przekonywała, że zniknęła, bo brała udział w grze internetowej.

Dekadę później przed podobną "grą" przestrzega jeden z polskich posłów. A potem inni - influencerzy, media, organizacje pozarządowe - na wyścigi informują o internetowym wyzwaniu "48 Hours Challenge". Ma polegać na tym, że młodzi ludzie pozorują zniknięcie na dwie doby, a "punkty" zdobywają m.in. za zaangażowanie służb w ich poszukiwania.

Jak dowiadujemy się w Komendzie Głównej Policji, w Polsce dotychczas nie powiązano poszukiwań młodych ludzi z internetowym wyzwaniem.

Zagrożeniem jest nie tylko to, że ludzie wierzą w internetowe wyzwania bez próby ich weryfikacji, ale też to, że niektórzy całkiem przestają w nie wierzyć, bo już stracili zaufanie do mediów i służb.