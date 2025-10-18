Logo strona główna
To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Informacja posła Łukasza Litewki o internetowym wyzwaniu, które miało zachęcać nastolatki do "znikania", dotarła do tysięcy osób. Dementujący wpis policji na ten temat udostępniono ledwie sto razy. W TVN24+ przedstawiamy historię "48 Hours Challenge" - wyzwania, którego historia ma już ponad dekadę.
Kluczowe fakty:
  • Francja, 2015 rok. Pewna nastolatka była poszukiwana przez kilka dni. Po odnalezieniu przekonywała, że zniknęła, bo brała udział w grze internetowej.
  • Dekadę później przed podobną "grą" przestrzega jeden z polskich posłów. A potem inni - influencerzy, media, organizacje pozarządowe - na wyścigi informują o internetowym wyzwaniu "48 Hours Challenge". Ma polegać na tym, że młodzi ludzie pozorują zniknięcie na dwie doby, a "punkty" zdobywają m.in. za zaangażowanie służb w ich poszukiwania.
  • Jak dowiadujemy się w Komendzie Głównej Policji, w Polsce dotychczas nie powiązano poszukiwań młodych ludzi z internetowym wyzwaniem.
  • Zagrożeniem jest nie tylko to, że ludzie wierzą w internetowe wyzwania bez próby ich weryfikacji, ale też to, że niektórzy całkiem przestają w nie wierzyć, bo już stracili zaufanie do mediów i służb.
  • Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.pl: - Dobre wychowanie trudno zainstalować jak aplikację, ale to ono, a nie technologia, najlepiej chroni dzieci.

Łukasz Litewka z Lewicy ma w mediach społecznościowych zasięgi charakteryzujące raczej rasowych influencerów niż posłów debiutantów. To głównie w sieci prowadził kampanię wyborczą, promując przy jej okazji np. adopcje psów. Jest też znany z nagłaśniania akcji charytatywnych. 

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Dziennikarka tvn24.pl
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
