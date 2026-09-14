Pięć strzałów, mężczyzna z zarzutem zabicia psa
Do zdarzenia, które badają śledczy, doszło 9 września wieczorem. Teraz prokuratura przekazała, że mieszkańcowi Żarowa (województwo zachodniopomorskie) przedstawiono zarzut zabicia psa.
Jak poinformowała prokurator Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o miesięcznym areszcie dla podejrzanego.
Strzały i skowyt
W sieci pojawiły się nagrania, na których słychać strzały i skowyt psa. Jak informuje prokuratura, mężczyzna miał strzelić do zwierzęcia pięć razy.
Mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia. Śledztwo trwa.
Źródło: tvn24.pl