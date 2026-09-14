Szczecin Pięć strzałów, mężczyzna z zarzutem zabicia psa Rafał Molenda |

Aktywiści alarmują: znęcanie się nad zwierzętami wciąż łagodnie karane (wideo z 2019 roku) Źródło wideo: Bartłomiej Ślak | Fakty po południu Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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Do zdarzenia, które badają śledczy, doszło 9 września wieczorem. Teraz prokuratura przekazała, że mieszkańcowi Żarowa (województwo zachodniopomorskie) przedstawiono zarzut zabicia psa.

Jak poinformowała prokurator Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o miesięcznym areszcie dla podejrzanego.

Strzały i skowyt

W sieci pojawiły się nagrania, na których słychać strzały i skowyt psa. Jak informuje prokuratura, mężczyzna miał strzelić do zwierzęcia pięć razy.

Mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia. Śledztwo trwa.