Jechał za szybko, stracił prawo jazdy

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku

Policjanci drogówki z Wałcza zatrzymali 54-letniego kierowcę ciężarówki z naczepą, który przekroczył dozwoloną prędkość. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę, mężczyzna jechał 80 kilometrów na godzinę.

Podczas kontroli policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badanie wykazało, że prowadził on po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny.

Za przekroczenie prędkości kierowca dostał mandat w wysokości 400 złotych.

Stan po użyciu alkoholu jest wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Osoby, które w tym stanie prowadzą pojazdy, popełniają wykroczenie. Grozi za to kara aresztu, grzywny do 5000 zł i utrata prawa jazdy.