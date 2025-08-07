Ze słuchawkami na uszach wjechał wprost przed tramwaj. Nagranie

Nastolatek na hulajnodze wjechał wprost przed jadący tramwaj. Doszło do zderzenia Źródło: Tramwaje Szczecińskie

Do zdarzenia doszło w środę tuż przed godziną 15. Na ulicy Sikorskiego - na wysokości Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego - tramwaj linii 10 zderzył się z młodym mężczyzną, który poruszał się hulajnogą elektryczną.

Kolizję nagrała kamera monitoringu umieszczona w pojeździe. Na filmiku widać, jak tramwaj poruszający się po torowisku znajdującym się między dwoma jezdniami zbliża się do przejścia dla pieszych. W tym samym czasie przez jedną z jezdni przejechał już na hulajnodze elektrycznej młody mężczyzna. Mimo zbliżającego się tramwaju kontynuował jazdę. Nastolatek zaczął w końcu zwalniać, ale nie udało mu się zatrzymać przed torowiskiem. Wjechał na nie, w wyniku czego doszło do kolizji.

Do kolizji doszło na ulicy Sikorskiego w Szczecinie Źródło: Tramwaje Szczecińskie

19-latek jest cały. Tramwaj ma się gorzej

Jak poinformował nas Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Tramwajów Szczecińskich, kierujący hulajnogą 19-latek miał dużo szczęścia. "Wyszedł z tego cało, co w dużej mierze zawdzięcza motorniczemu, który szybko wyhamował. O dziwo bardziej ucierpiał tramwaj" - napisał Jachim, informując, że zniszczona została przednia szyba i zderzak. Naprawa uszkodzeń ma przekroczyć 10 tysięcy złotych.

"Tramwaje Szczecińskie zamierzają wystąpić do sprawcy zdarzenia o zwrot poniesionych kosztów" - przekazał rzecznik. Dodał, że "młodzieniec podróżował ze słuchawkami na uszach, prawdopodobnie dlatego nie zareagował na jadący tramwaj, mimo że motorniczy próbował ostrzec go dzwonkiem".

- Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa, której sprawcą był 19-latek kierujący hulajnogą. Został on ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 złotych - powiedziała nam nadkom. Anna Gembala, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.