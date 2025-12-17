Prokuratura o zakończeniu postępowania w sprawie dziesięciomiesięcznego dziecka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie dotyczącej zgwałcenia 9-miesięcznej dziewczynki. Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia 2024 roku. Oskarżony, będący konkubentem matki dziecka, został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł również zadośćuczynienie w wysokości 50 tys. zł, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej na 15 lat oraz zakaz zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi przez ten sam okres.

Niemowlę po zdarzeniu zostało przewiezione do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie. Lekarze informowali wówczas, że jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Według nieoficjalnych informacji reportera TVN24 Bartosza Bartkowiaka, które były podawane w maju br., kobieta miała zostawić dziecko pod opieką oskarżonego. Po powrocie stwierdziła obrażenia wskazujące na wykorzystanie seksualne.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo