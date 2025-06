Wracała ze szkoły, miał zaczepić ją nieznajomy. 10-latka pomocy szukała w urzędzie skarbowym

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia miało dojść 13 czerwca po południu. Wieczorem tego dnia do komisariatu policji Szczecin-Śródmieście przyszedł ojciec z 10-letnią córką. Mężczyzna zgłosił, że w godzinach popołudniowych, gdy dziecko wracało do domu, ktoś je zaczepił. Dziewczynka wbiegła do pobliskiego urzędu skarbowego, a tam zajęli się nią pracownicy.

Policjanci zabezpieczyli monitoring, weryfikują zdarzenie

Nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przekazała, że na miejsce nie wezwano policji. - Policjanci zabezpieczyli monitoring i weryfikują zdarzenie. Pracownicy urzędu nie zostali jeszcze przesłuchani - dodała.

