Do wypadku doszło około godziny 8 rano na skrzyżowaniu ulic Modrej i Szerokiej w Szczecinie. Mł. asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przekazał nam, że potrącone zostały dwie dziewczynki jadące na jednej hulajnodze.
To dwie 14-latki, które jechały do szkoły.
Kierowca był trzeźwy
Nastolatki zostały zabrane do szpitala w celu wykonania badań. Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy.
Policja bada dokładne okoliczności zdarzenia.
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Autorka/Autor: MAK/gp
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24