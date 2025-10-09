Potrącenie dziewczynek na hulajnodze Źródło: TVN24

Do wypadku doszło około godziny 8 rano na skrzyżowaniu ulic Modrej i Szerokiej w Szczecinie. Mł. asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przekazał nam, że potrącone zostały dwie dziewczynki jadące na jednej hulajnodze.

To dwie 14-latki, które jechały do szkoły.

Kierowca był trzeźwy

Nastolatki zostały zabrane do szpitala w celu wykonania badań. Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy.

Policja bada dokładne okoliczności zdarzenia.

