Szczecin

Piramida finansowa na rynku kryptowalut. Sześć osób zatrzymanych

Piramida finansowa na ryku kryptowalut. Sześć osób zatrzymanych
Źródło: POLICJA ZACHODNIOPOMORSKA
Policja zatrzymała sześć osób podejrzanych w sprawie piramidy finansowej na rynku kryptowalut. Około 15 tysięcy osób zostało oszukanych na ponad dwa miliony złotych. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych osób.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała we wtorek o zatrzymaniu sześciu osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała stworzyć piramidę finansową. Proceder polegał na inwestycjach w kryptowaluty. Około 15 tysięcy osób zostało oszukanych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 190 000 złotych.

Podczas przeszukania zabezpieczono m.in. gotówkę w złotych, euro i dolarach, a także tzw. ledgery, czyli portfele kryptowalut (zabezpieczono na nich kryptowaluty), komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe i zapiski.

Sześć osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej
Źródło: Zachodniopomorska Policja

Śledczy: nie dochodziło do żadnych realnych inwestycji

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty m.in. oszustwa na dużą skalę i niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że platforma Hellobit nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków finansowych od klientów. Podmiot ten nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i funkcjonował na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego - przekazała Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

- W rzeczywistości działalność tego podmiotu polegała na pozyskiwaniu środków od nowych uczestników w celu wypłaty rzekomych zysków wcześniejszym inwestorom. Nie dochodziło jednak do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji środków finansowych - wyjaśniła Szozda.

Prokuratura apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych

Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec pięciu zatrzymanych zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Wobec jednej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w wysokości 15 tys. zł.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.

Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej TSQ Investment Group i aplikacji Hellobit.

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Zachodniopomorska Policja

