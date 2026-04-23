Szczecin

Pies sam w mieszkaniu. Właścicielka wyjechała do Islandii

W mieszkaniu panował wielki bałagan
Pies sam w mieszkaniu w Szczecinie
Przez rok w centrum Szczecina pies mieszkał sam w mieszkaniu, jedynie dwa razy dziennie pojawiał się opiekun i go dokarmiał oraz wyprowadzał na spacer. Jak się okazało, jego właścicielka wyjechała z kraju.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie interweniowało w sprawie psa we wtorek, 14 kwietnia. - To było zgłoszenie anonimowe. Dotyczyło tego, że właścicielki psa nie ma już od dłuższego czasu i pojawiają się jedynie jakieś osoby, które wyprowadzają psa - mówi Marlena Sobczak z TOZ Szczecin.

Kiedy członkowie towarzystwa przybyli na miejsce, zastali opiekuna, który akurat przyszedł wyprowadzić go na spacer. - W mieszkaniu zastaliśmy wielki bałagan, leżały odchody zwierzęcia, mocz, puste miski bez dostępu do wody i jedzenia - mówi Sobczak.

Opiekun sam dokładał się do jedzenia

Opiekun nie stawiał oporu i pozwolił na zabranie psa. - Już jakiś czas temu mówił właścicielce, że on nie jest w stanie zajmować się tym psem - wyjaśnia Sobczak.

Mężczyzna miał wychodzić z psem dwa razy dziennie i dokarmiać go. - Właścicielka wysyłała mu na karmę 10 złotych miesięcznie. Na karmę dla dużego psa, bo to jest mieszaniec wysokości powyżej kolan - nie kryje zdumienia Sobczak.

Jak przyznaje, taka stawka może wystarczyć na dzienne, a nie miesięczne wyżywienie. Mężczyzna z własnej kieszeni miał kupować mu karmę. - Sam jest osobą niepracującą. Właścicielka psa obiecała mu płatną opiekę, z której się nie wywiązała - wyjaśnia.

Mężczyzna miał zajmować się psem od około półtora miesiąca. - Mówił nam, że przed nim psem zajmowała się jakaś dziewczyna, a jeszcze wcześniej miał tu przez krótki czas mieszkać jakiś Ukrainiec - mówi Sobczak.

Wolontariuszom TOZ udało się skontaktować z właścicielką psa poprzez media społecznościowe. - Napisała, że będzie do nas dzwonić w sprawie psa, do teraz nie zadzwoniła - mówi Sobczak.

Pies trafił do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. - O sprawie zawiadomimy policję. Mówimy o porzuceniu, bo co prawda pies był w mieszkaniu, ale nie miał zapewnionego odpowiedniego pożywienia ani opieki - kończy Sobczak.

Źródło: tvn24.pl

Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica