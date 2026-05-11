Kacza rodzina na skrzyżowaniu w centrum miasta

Kacza rodzina na skrzyżowaniu w centrum Szczecina
Ptasia rodzina w niedzielę, 10 maja, przechodziła przez środek ruchliwego skrzyżowania na Placu Kościuszki. Młode kaczki nie były w stanie wskoczyć na wysoki krawężnik.
Ptaki na jezdni zauważyła przejeżdżająca przez skrzyżowanie rodzina pani Dominiki - autorki nagrania. To ona zatrzymała się i powiadomiła strażników miejskich.
Trafiły w bezpieczne miejsce
- Po około 30 minutach na miejscu pojawił się łowczy miejski, który wyłapał kaczki i zawiózł je w bezpieczne miejsce poza miastem - poinformowała Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: wSzczecinie.pl