Kacza rodzina na skrzyżowaniu w centrum miasta

Szczecin Kacza rodzina na skrzyżowaniu w centrum Szczecina

Ptasia rodzina w niedzielę, 10 maja, przechodziła przez środek ruchliwego skrzyżowania na Placu Kościuszki. Młode kaczki nie były w stanie wskoczyć na wysoki krawężnik.

Ptaki na jezdni zauważyła przejeżdżająca przez skrzyżowanie rodzina pani Dominiki - autorki nagrania. To ona zatrzymała się i powiadomiła strażników miejskich.

Trafiły w bezpieczne miejsce

- Po około 30 minutach na miejscu pojawił się łowczy miejski, który wyłapał kaczki i zawiózł je w bezpieczne miejsce poza miastem - poinformowała Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej.

