Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura Źródło: tvn24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Do zatrzymań na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie doszło na terenie Warszawy. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz CBŚP. Pięć osób zatrzymano w związku ze śledztwem w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie - poinformował Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Prokurator przedstawił zarzuty

Pięć osób podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie, która przez lata wystawiała fikcyjne faktury VAT. - Chodzi o wystawianie i przyjęcie 356 nierzetelnych faktur VAT. Łączna ich wartość przekracza 15 milionów złotych brutto. Z tytułu niezapłaconego podatku VAT Skarb Państwa stracił około trzech milionów złotych - informuje prok. Małgorzata Wojciechowicz z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. - Dodatkowo zatrzymani odpowiadać będą na zarzut "prania brudnych pieniędzy". Chodzi tu o kwotę blisko 11 milionów złotych - dodaje Wojciechowicz.

Zatrzymani musieli wpłacić poręczenia majątkowe. Są teraz objęci dozorem policji.

Sprawa jest rozwojowa

To kolejny etap dużego śledztwa, które trwa od lutego ubiegłego roku. Jak podaje prokuratura, dotychczas zarzuty usłyszało już 45 osób. Wśród nich są nie tylko szeregowi uczestnicy procederu, ale także osoby, które miały nim kierować. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Za wystawianie fikcyjnych faktur przepisy przewidują wyjątkowo surowe kary. W najpoważniejszych przypadkach grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Opracował Rafał Molenda