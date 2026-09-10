Jechała za szybko, 22-latka straciła prawo jazdy
- 22-latka jechała drogą wojewódzką numer 162. Na prostym odcinku rozwinęła w swoim Audi prędkość 143 kilometrów na godzinę. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 90 - poinformowała Małgorzata Szablewska z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.
Kontrola zakończyła się dla 22-latki nie tylko utratą prawa jazdy. Policjanci ukarali ją także mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych i dopisali do jej konta 13 punktów.
Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 3 marca 2026 roku, kierowcy mogą stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę także poza obszarem zabudowanym, jeśli jadą drogą jednojezdniową i dwukierunkową.
Źródło: tvn24.pl