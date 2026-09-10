Szczecin Jechała za szybko, 22-latka straciła prawo jazdy Rafał Molenda |

Kobieta straciła prawo jazdy Źródło wideo: KPP w Świdwinie Źródło zdj. gł.: KPP w Świdwinie

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- 22-latka jechała drogą wojewódzką numer 162. Na prostym odcinku rozwinęła w swoim Audi prędkość 143 kilometrów na godzinę. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 90 - poinformowała Małgorzata Szablewska z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

Kontrola zakończyła się dla 22-latki nie tylko utratą prawa jazdy. Policjanci ukarali ją także mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych i dopisali do jej konta 13 punktów.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 22-letniej kobiety Źródło zdjęcia: KPP w Świdwinie

Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 3 marca 2026 roku, kierowcy mogą stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę także poza obszarem zabudowanym, jeśli jadą drogą jednojezdniową i dwukierunkową.

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