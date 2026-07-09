Gmina ostrzega mieszkańców. "Zauważono egzotycznego drapieżnika"
W czwartek Urząd Miasta w Polanowie poinformował, że w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo pojawił się "egzotyczny drapieżnik z rodzaju kotowatych". Możliwe, że jest to puma, ale nie jest to przesądzone.
Gmina zaapelowała do mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa.
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"Prosimy o niewchodzenie do lasu oraz na tereny przyległe. Gmina Polanów podejmuje pilne działania mające na celu zlokalizowanie i odłowienie zwierzęcia" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Działa sztab kryzysowy
Powołano sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację.
"W przypadku zaobserwowania drapieżnika prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, oddalenie się i przekazanie pilnej informacji do gminnego sztabu kryzysowego pod nr tel. 515 151 086 lub 519 195 848" - przekazała gmina.
W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia urzędnicy zaapelowali do mieszkańców o kontakt z policją pod numerem 112.