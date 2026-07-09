Gmina ostrzega mieszkańców. "Zauważono egzotycznego drapieżnika"

Puma zarejestrowana na nagraniach Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Wirestock Creators/Shutterstock

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W czwartek Urząd Miasta w Polanowie poinformował, że w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo pojawił się "egzotyczny drapieżnik z rodzaju kotowatych". Możliwe, że jest to puma, ale nie jest to przesądzone.

Gmina zaapelowała do mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa.

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"Prosimy o niewchodzenie do lasu oraz na tereny przyległe. Gmina Polanów podejmuje pilne działania mające na celu zlokalizowanie i odłowienie zwierzęcia" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Działa sztab kryzysowy

Powołano sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację.

"W przypadku zaobserwowania drapieżnika prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, oddalenie się i przekazanie pilnej informacji do gminnego sztabu kryzysowego pod nr tel. 515 151 086 lub 519 195 848" - przekazała gmina.

W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia urzędnicy zaapelowali do mieszkańców o kontakt z policją pod numerem 112.