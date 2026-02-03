Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem kompleksu domków

Pogorzelica (woj. zachodniopomorskie)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pożar wybuchł we wtorek, 3 lutego, przed godziną 11:00.

"Doszło do pożaru kompleksu domków wypoczynkowych o powierzchni około 600 metrów kwadratowych. Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków - 18 pojazdów straży pożarnej, w tym grupa operacyjna Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP" - informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Pożar kompleksu domków Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

W pożarze nikt nie został poszkodowany. W chwili obecnej sytuacja nie jest opanowana.

"Trwają działania gaśnicze. Akcje utrudnia mróz i silne zadymienie" - dodaje.

Pożar kompleksu domków w Pogorzelicy Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Duży pożar ośrodka w Pogorzelicy Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie