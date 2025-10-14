Chwycił psa za kark i rzucił nim o drogę. 29-latek stanie przed sądem

Uwaga - nagranie jest drastyczne. 29-latek podszedł do leżącego zwierzęcia i rzucił nim Źródło: DIOZ

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Gracjanowi S. podejrzanemu o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem oraz o kierowanie gróźb karalnych.

Do zdarzenia doszło 26 lipca tego roku we wsi Ognica. Na nagraniu, które krążyło w mediach społecznościowych, można zobaczyć, jak mężczyzna wysiadł z samochodu i podszedł do leżącego psa. Podniósł zwierzę za kark i rzucił nim o pobliską drogę.

Pies próbował się uwolnić. Po uderzeniu podniósł się i uciekł. Całe zdarzenie zarejestrował pobliski monitoring.

Grozi mu pięć lat więzienia

Jak przekazała we wtorek prokuratura, rzucenie psem o jezdnię wyłożoną kostką brukową spowodowało u zwierzęcia ból i cierpienie.

"Ponadto ustalono, że Gracjan S. kierował groźby karalne pozbawienia zdrowia i życia wobec dwojga osób, które to groźby wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną groźbę ich spełnienia" - czytamy w komunikacie prokuratury.

29-latek zatrzymany w sprawie ataku na psa Źródło: KPP Gryfino

Wobec podejrzanego stosowane były środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji - musiał stawić się w komendzie cztery razy w tygodniu. Miał też zakaz przyjmowania i posiadania zwierząt domowych i gospodarczych.

Gracjan S. był już karany sądownie, przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do winy.

Za znęcanie nad psem ze szczególnym okrucieństwem grozi mu pięć lat więzienia. Za kierowanie gróźb karalnych grozi do trzech lat.

