Szczecin

"Podbiegł, wyrwał dziecko z rąk i odjechał". Odnaleźli niemowlę, zatrzymali dwóch mężczyzn

Policja zatrzymała obywatela Ukrainy (zdj. ilustracyjne)
Koszalin
Źródło: Google Maps
Chwile grozy przeżyła matka 10-miesięcznego chłopca. Policjanci odnaleźli go po czterech godzinach poszukiwań. Zatrzymali dwóch mężczyzn - 38-latka podejrzewanego o uprowadzenie dziecka i 50-latka, który kierował samochodem.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Policjanci otrzymali w poniedziałek o godzinie 6.30 zgłoszenie o uprowadzeniu chłopca w Koszalinie.

- Z relacji matki wynikało, że gdy wychodziła z mieszkania, podbiegł do niej znany jej mężczyzna, wyrwał dziecko z rąk i odjechał w nieznanym kierunku. Policjanci ustalili, że mężczyzna odjechał czarnym bmw - przekazała nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Po tym zgłoszeniu ogłoszono alarm w policji. Wszystkie dostępne patrole zostały skierowane w okolice miejsca zamieszkania kobiety oraz na główne drogi wyjazdowe. Do działań włączono również przewodników z psami służbowymi oraz policjantów pionu prewencji, ruchu drogowego, kryminalnego i wywiadowców. Równolegle trwały ustalenia dotyczące sprawcy i pojazdu, którym mógł się poruszać.

O godzinie 10.30 funkcjonariusze zlokalizowali samochód na drodze ekspresowej S6, w rejonie Kołobrzegu.

Dwaj mężczyźni zatrzymani

- Kierowca został zatrzymany do kontroli. W aucie znajdowało się dziecko. 10-miesięczny chłopiec został przekazany załodze karetki pogotowia, która sprawdziła jego stan zdrowia. Na szczęście dziecku nic się nie stało - dodała Kosiec.

Chłopiec jest w dobrym stanie, wrócił pod opiekę matki.

Policjanci zatrzymali 38-latka podejrzewanego o uprowadzenie dziecka. Jak przekazała w rozmowie z tvn24.pl nadkomisarz Kosiec, nie figuruje on w dokumentach jako ojciec dziecka. Tak też twierdzi matka chłopca, ale przyznaje, że zna 38-latka. Zatrzymany został również 50-latek, który kierował bmw.

- Policjanci gromadzą obecnie materiał dowodowy i szczegółowo ustalają wszystkie okoliczności uprowadzenia chłopca - podsumowała Kosiec. - Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone we wtorek i po nich będzie można powiedzieć coś więcej - dodała.

pc

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Koszalin Policja dziecko
