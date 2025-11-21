Dwóch policjantów i cywil w areszcie. Za nękanie osób w kryzysie bezdomności

Policjanci podejrzani o znęcanie się nad osobami w kryzysie bezdomności Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwóch policjantów i jedna osoba niepełniąca służby w policji zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące w związku z nękaniem osób w kryzysie bezdomności. Do przestępstw miało dochodzić między wrześniem a listopadem w Koszalinie.

Sprawa wyszła na jaw po tym, jak w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie pojawiły się sygnały na temat nękania. Policja przeprowadziła postępowanie wewnętrzne i niezwłocznie przekazała prokuraturze materiały. Zabezpieczone zostały m.in. telefony zatrzymanych osób, bo jest podejrzenie, że zdarzenia były przez nich nagrywane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Czterej policjanci z zarzutami, będą wnioski o areszty dla dwóch

Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przekazał w piątek, że sąd uznał argumenty dotyczące obawy matactwa i potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego. Prokuratura nie wnioskowała o tymczasowy areszt dla dwóch pozostałych podejrzanych w sprawie policjantów. Gąsiorowski zaznaczył, ich rola w przestępstwie nie była wiodąca.

"Śledztwo może ulec rozszerzeniu"

Czterech funkcjonariuszy ma przedstawione zarzuty przekroczenia uprawnień polegające na podejmowaniu niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności. Na dwóch z nich, którzy zostali tymczasowo aresztowani, ciąży dodatkowo zarzut nakłaniania świadków do składania w tej sprawie fałszywych zeznań. Osoba, która jest cywilem, i także została tymczasowo aresztowana, jest podejrzana o nękanie. Podejrzanym grozi do ośmiu lat więzienia.

Prokurator zaznaczył, że na tym etapie śledztwa nie będą przekazywane szczegółowe informacje w temacie postępowania. Przekazał jedynie, że podejrzani nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Złożyli wyjaśnienia, które będą podlegały dalszej weryfikacji. Prokurator nie wykluczył, że "śledztwo może ulec rozszerzeniu".

- Pojawiają się nowe wnioski dowodowe o wykorzystanie w śledztwie materiałów pozostających w dyspozycji stron. Te wnioski będą uwzględniane i wydaje się, że posłużą bardziej do określenia rodzaju czynności sprawczych ujawnionych w tym postępowaniu. Czy przekształci się to w stawianie kolejnych zarzutów? To za wcześnie na takie wnioski - ocenił. Planowane są przesłuchania kolejnych osób w charakterze świadków.

Rozpoczęto procedurę wydalenia ze służby

Nadkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przekazała, że wobec dwóch policjantów, tych których aresztowania chciała prokuratura, wszczęto procedurę wydalenia ze służby. Wobec pozostałych prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne.

Pierwszą informację o zatrzymaniu kilku funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie otrzymaliśmy na Kontakt24.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD