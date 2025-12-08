Podawał się za "uzdrowiciela", odprawiał "rytuały"

Podawał się za uzdrowiciela i odprawiał "rytuały" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Proces ruszył w poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Prokuratura rejonowa w Gryfinie oskarża 62-letniego Dariusza T. oraz 41-letnoego Łukasza M. o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany oraz innych roślin psychoaktywnych.

- Ponadto jeden z tych mężczyzn (Dariusz T. - red.) został oskarżony o udzielanie środków odurzających i psychotropowych oraz o popełnienie czterech przestępstw o charakterze seksualnym - mówi Julia Szozda, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Dariusz T. stanął przed sądem Źródło: TVN24

Przeprowadzał "rytuały"

W toku postępowanie śledczy ustalili, że Dariusz T. podawał się za uzdrowiciela i na terenie swojej nieruchomości w powiecie gryfińskim (województwo zachodniopomorskie) organizował różnego rodzaju warsztaty, podczas których udzielał uczestniczącym w nich osobom środki odurzające oraz substancje psychotropowe.

Dariusz T. podawał się za uzdrowiciela. Razem z nim przed sądem stanął Łukasz M. Źródło: TVN24

Podczas prowadzonych warsztatów mężczyzna przeprowadzał "rytuały" przy użyciu roślin o działaniu halucynogennym.

- Jednocześnie, jak ustalono, na terenie tej nieruchomości dopuścił się czterech przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dwóch kobiet - dodała prokurator Szozda.

Dariuszowi T. grozi 20 lat więzienia

W toku śledztwa wobec obu podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dariusz T. nie był wcześniej karany i nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.

Z kolei Łukasz M. był już karany za podobne przestępstwo. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

OGLĄDAJ: TVN24 HD