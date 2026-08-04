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Auto spłonęło na drodze ekspresowej. Kierowca zdołał uciec przed płomieniami

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Płonący samochód na S11
Samochód spłonął na drodze ekspresowej S11
Źródło wideo: OSP w Kłaninie
Źródło zdj. gł.: OSP w Kłaninie
Samochód stanął w ogniu na drodze ekspresowej S11 w powiecie koszalińskim. Kierowca zdążył zatrzymać się w rejonie MOP Dargiń i wydostać się na zewnątrz. Interweniowali strażacy.

Zgłoszenie o płonącym pojeździe odebrali w poniedziałkowe popołudnie druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie. Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że kierowca samochodu widząc dym wydobywający się spod maski zjechał z trasy i zatrzymał się na drodze dojazdowej do Miejsca Obsługi Podróżnych Dargiń.

Płonący samochód na S11
Płonący samochód na S11
Źródło zdjęcia: OSP w Kłaninie

Kierowca sam opuścił pojazd nie odnosząc obrażeń. W akcji gaśniczej brało udział sześciu ratowników. Nikt nie ucierpiał, ale samochód został zniszczony przez pożar. Akcja gaśnicza trwała około godziny.

"Nie było zgłoszenia"

Kierowca nie poinformował policji o zdarzeniu na S11.

- Nie otrzymaliśmy zgłoszenia o tym pożarze - mówi w rozmowie z tvn24.pl Izabela Sreberska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Koszalinie. - Tak się zdarza, gdy nie ma osób poszkodowanych. Często uczestnicy zdarzeń drogowych załatwiają wszystkie kwestie sami. Dlatego też nie mamy żadnych informacji na temat pożaru tego samochodu - podsumowała Izabela Sreberska.

Samochód spłonął na drodze ekspresowej S11
Samochód spłonął na drodze ekspresowej S11
Źródło zdjęcia: OSP w Kłaninie

Pożary samochodów w Polsce

Pożary pojazdów należą do najczęstszych interwencji straży pożarnej związanych z transportem. Według danych Państwowej Straży Pożarnej, w 2025 roku w Polsce doszło do 9515 pożarów samochodów z napędem spalinowym. Dla porównania, w tym samym czasie spłonęły 44 auta elektryczne i 105 pojazdów hybrydowych.

Samochód doszczętnie spłonął w pożarze na S11
Samochód doszczętnie spłonął w pożarze na S11
Źródło zdjęcia: OSP w Kłaninie

W 2024 roku, strażacy odnotowali 9487 pożarów pojazdów spalinowych oraz 30 pożarów samochodów elektrycznych.

Najczęstszymi przyczynami pożarów aut są awarie instalacji elektrycznej, usterki układu paliwowego, przegrzanie elementów silnika oraz zwarcia powstające w starszych, wyeksploatowanych pojazdach.

Źródło: tvn24.pl
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Czarno na białym
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Tagi:
Ochotnicza Straż PożarnaKłaninopożarDroga ekspresowa S11
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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