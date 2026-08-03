9-latka zgubiła rodziców. Pomogli policjanci

Trzylatek w labiryncie parawanów. "Wystarczy kilka sekund, żeby zgubić rodziców" Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: KPP w Kołobrzegu.

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- Zabezpieczaliśmy festiwal Sunrise. Policjanci stali na skrzyżowaniu i prowadzili nadzór nad ruchem, gdy podeszła do nich dziewczynka. Dziewięciolatka była troszeczkę przestraszona, ale mimo wszystko zachowała zimną krew i powiedziała, że się oddaliła od rodziców - relacjonuje w rozmowie z tvn24.pl Pamela Kiljan z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Zagubiona dziewczynka z mamą w towarzystwie policjantów Źródło zdjęcia: KPP w Kołobrzegu.

Dziewczynka powiedziała policjantom, że z rodzicami zatrzymała się w hotelu i przedstawiła dane swojej mamy. Po zebraniu tych informacji do wskazanego przez dziecko hotelu pojechał drugi patrol.

- Policjanci chcieli uzyskać dane kontaktowe rodziców w recepcji. Gdy patrol był już na miejscu w hotelowym holu pojawiła się mama dziewczynki i tak poszukiwania się szczęśliwie zakończyły - dodaje Pamela Kiljan.

Tak doszło do zaginięcia dziecka

Ze złożonych policjantom wyjaśnień wynika, że dziewczynka zagubiła się podczas wspólnego wyjścia z rodzicami z hotelu. Rodzice weszli do windy, a dziewczynka wybrała sąsiednią windę i zagubiła się w tłumie ludzi w holu na parterze. Postanowiła wyjść i poszukać rodziców na zewnątrz i tak trafiła na policjantów - wyjaśnia rzeczniczka KPP w Kołobrzegu.

Z policyjnych statystyk wynika, że w Polsce co roku gubi się około dwóch tysięcy dzieci (poniżej 18. roku życia). Większość udaje się odnaleźć w krótkim czasie. Policjanci przypominają, że warto uczyć dzieci, jak reagować w przypadku zagubienia i do kogo mogą zwrócić się o pomoc.