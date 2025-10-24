2310B075X FOS LOS ZMIANA CZASU

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Europa zaczęła przestawiać zegary wiosną i jesienią nieco ponad 100 lat temu. Miało to pomóc w oszczędzaniu energii elektrycznej. Dziś nie ma to żadnego sensu, jest to wręcz szkodliwe, ale cała Europa nadal to robi - być może w przyszłym roku już przestanie.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Do zniesienia obowiązku zmiany czasu w całej Unii Europejskiej wzywa grupa europosłów, na czele której stoi Irlandczyk Sean Kelly. - Wszystkie dowody wskazują na to, że to jest nonsens. To jest złe dla ludzi i dla zwierząt - mówi. - To przestało być użyteczne. Ludzie uważają to za bardzo irytujące, szkodliwe dla zdrowia. Powoduje wzrost liczby zawałów serca, nasilenie lęków, niedobór snu - dodaje.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zbliża się zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

"To ostatni raz" słyszeli Europejczycy już w 2019 roku. Wiosenna i jesienna zmiana czasu miały przejść do historii, ale na przeszkodzie stanęła pandemia i zawiłości związane z brexitem. Europarlament wrócił teraz do tematu.

- Europa potrzebuje decyzji. Ludzie czekają, zwłaszcza dzieci, osoby starsze, przewlekle chore. Czekają, by Europa zaczęła działać, a nie tylko prowadziła konsultacje - apeluje szwedzki poseł Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów Johan Danielsson.

Europoseł PiS Bogdan Rzońca wskazuje, że "są argumenty medyczne, przemysłowe, gospodarcze i bankowe, żeby nie wprowadzać zmiany czasu". - Więc na co my czekamy? Jest akurat w tej sprawie pełna zgoda, więc do dzieła - dodaje.

Unijne kraje muszą ustalić dwie kwestie

Obecna dyrektywa Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie obowiązek przechodzenia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu na czas standardowy w ostatnią niedzielę października. Czyli znowu winna jest Bruksela? Nie - ostatecznie to państwa członkowskie muszą dogadać się między sobą w kwestii zmian.

- Instytucje europejskie nie mogą same podjąć decyzji. To musi być wspólny wysiłek. Zwrócimy się do Komisji, by przedstawiła propozycję, na którą potem zgodzi się Europarlament - mówi Sean Kelly.

Irlandzki europoseł tłumaczy, że potem "to państwa członkowskie muszą usiąść razem i ustalić dwie kwestie". - Po pierwsze: czy wszyscy zgadzamy się, że powinniśmy zrezygnować ze zmiany czasu dwa razy w roku? A jeśli tak, to czy poszczególne kraje przejdą na stałe na to, co nazywamy czasem letnim, czasem naturalnym, czy na czas zimowy - dodaje.

Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że jest to "zwyczajne lenistwo i niechęć czołowych polityków państw Unii Europejskiej, by odpowiedzieć na potrzeby europejskiego społeczeństwa".

Polskie Stronnictwo Ludowe od lat stara się o zniesienie zmian czasu w Polsce. Politycy znowu wnieśli do Sejmu projekt ustawy, która zakłada ustanowienie czasu letniego środkowoeuropejskiego, jako całorocznie obowiązującego czasu urzędowego.

Według sejmowych prawników, projekt jest jednak niezgodny z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. Na działanie krajowe przyjdzie czas, kiedy dogadają się wszystkie europejskie stolice.

Szansa na zmianę już w przyszłym roku

- Państwa członkowskie muszą działać. Muszą wziąć na siebie odpowiedzialność. Muszą zapytać swoich obywateli, czego chcą - podkreśla Sean Kelly. - Myślę, że zdecydowana większość obywateli im powie, aby zatrzymali tę zmianę czasu. A potem muszą mieć odwagę, żeby to zrobić, usiąść razem i ustalić, jakie będziemy mieli strefy czasowe - wskazuje.

Wbrew obiegowej opinii, w każdym kraju unijnym nie musi obowiązywać ten sam czas. Inna strefa czasowa jest w Portugalii, inna w Polsce, jeszcze inna w krajach bałtyckich. Najwięcej krajów w Europie, w tym Polska, stosuje czas środkowoeuropejski.

Sean Kelly zapytany, kiedy najwcześniej przestaniemy przestawiać zegarki, odpowiada: "Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinniśmy mieć rozwiązanie do przyszłego roku". - Czyli albo wiosną przyszłego roku, albo o tej porze w przyszłym roku - wyjaśnia.

Tego właśnie chcą Europejczycy. Kilka lat temu w ramach największych w historii Unii konsultacji społecznych 85 procent z nich opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Dodatkowo Europejczycy opowiedzieli się za pozostaniem na stałe przy czasie letnim.

OGLĄDAJ: TVN24 HD