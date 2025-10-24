Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zmiana czasu na zimowy. Przestaniemy przestawiać zegarki? "To nonsens"

|
czas zegar zegarek zmiana shutterstock_511909648
2310B075X FOS LOS ZMIANA CZASU
Już w tę niedzielę zmiana czasu. Potem w marcu znowu zmiana czasu. Potem znowu w październiku - i tak na okrągło. Krytycy mówią, że rodzi to negatywne skutki dla zdrowia, uciążliwości choćby dla transportu i po prostu komplikuje życie. Od lat słychać pomysły, by od tego odejść, ale na razie bez skutków. Przeciwnicy przestawiania zegarków nie składają broni.

Europa zaczęła przestawiać zegary wiosną i jesienią nieco ponad 100 lat temu. Miało to pomóc w oszczędzaniu energii elektrycznej. Dziś nie ma to żadnego sensu, jest to wręcz szkodliwe, ale cała Europa nadal to robi - być może w przyszłym roku już przestanie.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Do zniesienia obowiązku zmiany czasu w całej Unii Europejskiej wzywa grupa europosłów, na czele której stoi Irlandczyk Sean Kelly. - Wszystkie dowody wskazują na to, że to jest nonsens. To jest złe dla ludzi i dla zwierząt - mówi. - To przestało być użyteczne. Ludzie uważają to za bardzo irytujące, szkodliwe dla zdrowia. Powoduje wzrost liczby zawałów serca, nasilenie lęków, niedobór snu - dodaje.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zbliża się zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

"To ostatni raz" słyszeli Europejczycy już w 2019 roku. Wiosenna i jesienna zmiana czasu miały przejść do historii, ale na przeszkodzie stanęła pandemia i zawiłości związane z brexitem. Europarlament wrócił teraz do tematu.

- Europa potrzebuje decyzji. Ludzie czekają, zwłaszcza dzieci, osoby starsze, przewlekle chore. Czekają, by Europa zaczęła działać, a nie tylko prowadziła konsultacje - apeluje szwedzki poseł Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów Johan Danielsson.

"Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu
Dowiedz się więcej:

"Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu

Zdrowie

Europoseł PiS Bogdan Rzońca wskazuje, że "są argumenty medyczne, przemysłowe, gospodarcze i bankowe, żeby nie wprowadzać zmiany czasu". - Więc na co my czekamy? Jest akurat w tej sprawie pełna zgoda, więc do dzieła - dodaje.

Unijne kraje muszą ustalić dwie kwestie

Obecna dyrektywa Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie obowiązek przechodzenia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu na czas standardowy w ostatnią niedzielę października. Czyli znowu winna jest Bruksela? Nie - ostatecznie to państwa członkowskie muszą dogadać się między sobą w kwestii zmian.

- Instytucje europejskie nie mogą same podjąć decyzji. To musi być wspólny wysiłek. Zwrócimy się do Komisji, by przedstawiła propozycję, na którą potem zgodzi się Europarlament - mówi Sean Kelly.

Irlandzki europoseł tłumaczy, że potem "to państwa członkowskie muszą usiąść razem i ustalić dwie kwestie". - Po pierwsze: czy wszyscy zgadzamy się, że powinniśmy zrezygnować ze zmiany czasu dwa razy w roku? A jeśli tak, to czy poszczególne kraje przejdą na stałe na to, co nazywamy czasem letnim, czasem naturalnym, czy na czas zimowy - dodaje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"
BIZNES
shutterstock_2323945857
"Powinniśmy utrzymać czas zimowy". Neurobiolożka tłumaczy dlaczego
Anna Bielecka
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
BIZNES

Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że jest to "zwyczajne lenistwo i niechęć czołowych polityków państw Unii Europejskiej, by odpowiedzieć na potrzeby europejskiego społeczeństwa".

Polskie Stronnictwo Ludowe od lat stara się o zniesienie zmian czasu w Polsce. Politycy znowu wnieśli do Sejmu projekt ustawy, która zakłada ustanowienie czasu letniego środkowoeuropejskiego, jako całorocznie obowiązującego czasu urzędowego.

Według sejmowych prawników, projekt jest jednak niezgodny z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. Na działanie krajowe przyjdzie czas, kiedy dogadają się wszystkie europejskie stolice.

Szansa na zmianę już w przyszłym roku

- Państwa członkowskie muszą działać. Muszą wziąć na siebie odpowiedzialność. Muszą zapytać swoich obywateli, czego chcą - podkreśla Sean Kelly. - Myślę, że zdecydowana większość obywateli im powie, aby zatrzymali tę zmianę czasu. A potem muszą mieć odwagę, żeby to zrobić, usiąść razem i ustalić, jakie będziemy mieli strefy czasowe - wskazuje.

Wbrew obiegowej opinii, w każdym kraju unijnym nie musi obowiązywać ten sam czas. Inna strefa czasowa jest w Portugalii, inna w Polsce, jeszcze inna w krajach bałtyckich. Najwięcej krajów w Europie, w tym Polska, stosuje czas środkowoeuropejski.

Sean Kelly zapytany, kiedy najwcześniej przestaniemy przestawiać zegarki, odpowiada: "Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinniśmy mieć rozwiązanie do przyszłego roku". - Czyli albo wiosną przyszłego roku, albo o tej porze w przyszłym roku - wyjaśnia.

Tego właśnie chcą Europejczycy. Kilka lat temu w ramach największych w historii Unii konsultacji społecznych 85 procent z nich opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Dodatkowo Europejczycy opowiedzieli się za pozostaniem na stałe przy czasie letnim.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jakub Loska

Źródło: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Zmiana czasuUnia Europejska
Jakub Loska
Jakub Loska
Czytaj także:
imageTitle
Kryzys mistrzów NHL. Wypunktował ich Crosby
Najnowsze
W Tatrach sypnie śniegiem
W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu
METEO
shutterstock_1173120694
Jak zobaczyć w lustrze kobietę, a nie pacjentkę?
Zuzanna Kuffel
Napad na kantor w Szczecinie
W maskach i z młotami próbowali obrabować kantor. Jest prawomocny wyrok
Szczecin
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
BIZNES
Władimir Putin
Trump "odłożył marchewkę". Komentarze Kremla coraz chłodniejsze
Sarkozy
Sarkozy w więzieniu dostaje groźby śmierci
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Samochód blokował wyjazd, w środku siedziała naga kobieta
Kraków
Areszt dla podejrzanego o zabójstwo
Miał udusić znajomego, dwaj chcieli zmylić śledczych. Wszyscy staną przed sądem
Wrocław
Policjanci zatrzymali cztery osoby
Ukradli, a potem sprzedali na bazarze klocki warte majątek. Nie znali ceny
Kraków
Do dwóch kolizji doszło na ulicy Sobieskiego w Myślenicach
Świadkowie zatrzymali sprawcę kolizji. Spodnie miał w rękach, narkotyki w aucie
Kraków
Burza tropikalna Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
METEO
Pożar kurnika na Opolszczyźnie
Palił się kurnik, w środku było ponad sto tysięcy ptaków. Policja sprawdza
Opole
imageTitle
To blamaż. Populacja Gibraltaru zmieściłaby się na stadionie Lecha
EUROSPORT
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
BIZNES
Szymon Hołownia
"Wielu ludzi ma pretensje do Hołowni"
Polska
2410N064X KOSCIUSZKO 01
"Bezcenny manuskrypt wraca do ojczyzny"
Polska
Tomasz Zimoch
Mikrofon był włączony, padły obraźliwe słowa. Zimoch: rękę mogę podać
Polska
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Mają po 16 lat, zniknęli na dwa tygodnie. Koniec poszukiwań
Łódź
krs pap_20230828_036
Będzie nowa ustawa o KRS. Znamy szczegóły
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
BIZNES
29 min
pc
Markiewicz: zrobimy wszystko, żeby prezydent powiedział: "dobra, to nie jest złe rozwiązanie"
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Auto dachowało na Okopowej
Kierowca i pasażerowie uciekli po dachowaniu. Tramwaj uderzył bariery
WARSZAWA
imageTitle
Lech przeprasza za wstyd na Gibraltarze. "Czujemy się okropnie"
EUROSPORT
Krwawa Niedziela, Irlandia Północna, 30.01.1972
"Żołnierz F" usłyszał wyrok w sprawie Krwawej Niedzieli
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
BIZNES
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
METEO
Spór o fragment terenu Skry
Spór o działkę na Skrze blokuje budowę boisk
Piotr Bakalarski
imageTitle
Wszystkie rywalki Świątek już znane
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica