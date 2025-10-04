Logo strona główna
Świat

Zełenski potwierdził. Największy taki atak od początku wojny

Wołodymyr Zełenski
Zmasowany atak rosyjskich wojsk na liczne cele w całym kraju
Źródło: TVN24
Tylko w tym jednym ataku wycelowano w instalacje gazowe 35 pocisków - przekazał Wołodymyr Zełenski, informując o "największym od początku wojny" rosyjskim ataku na infrastrukturę gazową. Ukraiński prezydent zapowiedział też nasilenie ataków dalekiego zasięgu na Rosję.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek wieczorem, że kilkanaście godzin wcześniej Rosja przeprowadziła największy od początku wojny atak na infrastrukturę gazową jego kraju, wystrzeliwując 35 rakiet i 60 dronów w kierunku obiektów Naftohazu (ukraińskiego przedsiębiorstwa sektora paliwowo-energetycznego) w obwodach charkowskim i połtawskim.

- Dzisiaj doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na naszą infrastrukturę gazową. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego Rosjanie szukają sposobów, by wyrządzić naszym obywatelom jeszcze więcej szkód. Tylko w tym jednym ataku wycelowano w instalacje gazowe 35 pocisków, w tym balistyczne - powiedział Zełenski w przemówieniu wideo.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło: THOMAS TRAASDAHL/PAP/EPA

Zełenski: Rosja wybiera wojnę, musi ponieść odpowiedzialność

Ukraiński prezydent odniósł się także do doniesień o ukraińskich akcjach na terytorium Rosji i zapowiedział nasilenie ataków dalekiego zasięgu na ten kraj.

- Dziś pojawiły się doniesienia o naszych całkowicie uzasadnionych atakach na rosyjskie obiekty, na ich logistykę i kompleks paliwowy. Jestem wdzięczny naszym żołnierzom za ich celność. Rosja wybiera wojnę, Rosja niszczy życie naszych ludzi i musi ponieść za to odpowiedzialność, nasz zasięg będzie się zwiększał - stwierdził.

W nocy z piątku na sobotę ukraińskie drony zaatakowały miasto Kiriszi w obwodzie leningradzkim w Rosji, uderzając w jedną z największych rafinerii ropy naftowej w kraju, Kirishinefteorgsintez - poinformował portal "Ukraińska Prawda". Obiekt znajduje się ponad 800 kilometrów od granicy z Ukrainą i jest jedną z największych rafinerii ropy naftowej Kremla.

Ważna rosyjska rafineria w ogniu. Ukraińskie wojsko o udanym ataku
Ważna rosyjska rafineria w ogniu. Ukraińskie wojsko o udanym ataku

W piątek przed południem ministerstwo energetyki Ukrainy informowało, że rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy z czwartku na piątek zmasowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną, wykorzystując w tym celu 381 dronów i 35 rakiet. Uderzono w obwody charkowski i połtawski, gdzie znajdują się główne ukraińskie zakłady produkcji gazu.

Elektrownia w Czarnobylu "w stanie blackoutu". Po rosyjskim ostrzale
Elektrownia w Czarnobylu "w stanie blackoutu". Po rosyjskim ostrzale

Kryzys paliwowy w Rosji. Zełenski: skutek wojny Putina

Zełenski zauważył, że Rosja importuje benzynę, i to z różnych stron świata, zarówno z Azji i Chin, jak i innych krajów, w tym z Europy, w szczególności z Białorusi. - To jeden ze skutków wojny Putina, kraj stacji benzynowych nie sprzedaje benzyny, lecz ją importuje - powiedział.

"To, czego obawiali się mieszkańcy Krymu, stało się"

"To, czego obawiali się mieszkańcy Krymu, stało się"

"To jest najlepszy obraz tego, kto przegrywa"

"To jest najlepszy obraz tego, kto przegrywa"

Polska

Rosja zmaga się ze wzrostem cen i brakami paliwa. Kreml przygotowuje się do importu z Chin i innych krajów Azji. Niedobory na rynku wewnętrznym są wywołane przez ataki ukraińskich dronów na rafinerie ropy naftowej. W ten sposób Kijów chce walczyć z machiną wojenną Moskwy. 

Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki

Rosja przeszła do "drugiej fazy ataku"

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, Ukraińska Prawda

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica