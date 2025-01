20 stycznia odbędzie się zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co zaplanowano? Jak będzie wyglądała uroczystość krok po kroku?

Inauguracje amerykańskich prezydentów odbywają się zawsze 20 stycznia, a jeśli tego dnia wypada niedziela, to 21 stycznia. Za organizację odpowiada Wspólny Komitet Kongresu ds. Ceremonii Inauguracyjnych (Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies) składający się z przedstawicieli Senatu USA i Izby Reprezentantów. Co zobaczymy w poniedziałek 20 stycznia podczas zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jak będzie wyglądał ten dzień w Waszyngtonie?