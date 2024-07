Były prezydent USA Donald Trump został w sobotę postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego w Butler w stanie Pensylwania. Zginęły dwie osoby, w tym zamachowiec, a dwie kolejne zostały poważnie ranne. Podsumowujemy, co do tej pory udało się ustalić o przebiegu zdarzeniu i sprawcy.

1. Strzały na wiecu

Podczas sobotniego wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii padły strzały. Według FBI była to próba zabójstwa kandydata republikanów na prezydenta. Do ataku doszło o godzinie 18.15 czasu miejscowego (00.15 w niedzielę w Polsce).

2. Stan zdrowia Trumpa

Były prezydent został postrzelony "w górną część prawego ucha". Trump został sprowadzony ze sceny przez agentów Secret Service. Jak przekazano, jego obrażenia nie są poważne, opuścił już szpital. Udał się do New Jersey, gdzie planował spędzić noc w swoim klubie golfowym. Na zdjęciach z lotniska widać opatrunek na jego uchu.

FBI podało, że sprawca to 20-letni Thomas Matthew Crooks . Według ustaleń tej służby, napastnik mieszkał w Bethel Park w stanie Pensylwania, ok. 88 km na południe od Butler, gdzie Trump zorganizował swój wiec wyborczy.

5. Reakcje

Z Trumpem rozmawiał telefonicznie prezydent Joe Biden . Wcześniej wygłosił on przemówienie , w którym potępił atak na swojego rywala. - W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc, to jest chore. Musimy zjednoczyć ten kraj. Nie możemy pozwolić, aby coś takiego się wydarzało - mówił Biden.

Komentarze płyną także z Polski . "To wstrząsający moment nie tylko dla Ameryki, ale dla całego wolnego i demokratycznego świata" - napisał prezydent Andrzej Duda . Premier Donald Tusk życzył Trumpowi szybkiego powrotu do zdrowia i ocenił, że "przemoc nigdy nie jest odpowiedzią na różnice polityczne w demokracji".

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że "atak na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa jest wstrząsający i niedopuszczalny". "To tragiczne wydarzenie pokazuje, do czego prowadzi szerząca się nienawiść" - dodał.

- Wspomnijmy sobie atak na Ronalda Reagana, a także na polskiego papieża. To zawsze zwiększa popularność osoby, która stała się ofiarą. Tak po prostu wygląda natura ludzka, że - jak mówią Amerykanie - "our hearts go out to the victim" (nasze serca kierują się ku ofierze - red.). Czujemy jakąś empatię z ofiarą - dodał.