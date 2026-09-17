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- Is it OK? (Czy wszystko w porządku?) - zapytał Narendra Modi, spoglądając w stronę Xi Jinpinga. Na fragmencie nagrania ze szczytu BRICS w New Delhi widać, jak premier Indii przerywa swoje przemówienie i w skupieniu patrzy w stronę chińskiego przywódcy, do którego podbiega jednocześnie kilka osób. Wieczorem tego samego dnia Xi Jinping nie pojawił się na uroczystej kolacji wydanej dla uczestników szczytu.