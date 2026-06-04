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Świat

Wybuchy i eksplozje na Krymie. Nad portem pojawiły się drony

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SEWASTOPOL
Siły ukraińskie zaatakowały zakład chemiczny Brom na zaanektowanym Krymie
Źródło wideo: Robert Browdi/Facebook
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W krymskim porcie Sewastopol rosyjskie siły przechwyciły 20 ukraińskich dronów - przekazały mianowane przez okupanta władze miasta. Bezzałogowce miały też pojawić się nad największym miastem półwyspu. Ukraińskie służby podały, że minionej nocy Rosjanie zaatakowali pod Kijowem, gdzie w obiekcie przemysłowym wybuchł pożar.

Wskazany przez Moskwę szef władz okupacyjnych Siergiej Aksionow napisał na Telegramie w nocy ze środy na czwartek, że trzy osoby zostały zabite, a siedem odniosło obrażenia w ukraińskim ataku na niemieszkalne rejony Symferopola, największego miasta Półwyspu Krymskiego.

Kilka godzin później powiadomił, że jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku ataku dronowego na kolejkę podmiejską, która jechała z miejscowości Azowske do Kerczu na wschodzie Krymu.

Ukraińskie drony nad Krymem

W krymskim porcie Sewastopol rosyjskie siły obrony powietrznej przechwyciły ponad 20 ukraińskich dronów - podał na Telegramie mianowany przez okupanta gubernator Michaił Razwożajew. Nie wspomniał o ofiarach, ale oznajmił, że szczątki dronów uszkodziły kilka budynków.

Władze Ukrainy nie skomentowały jeszcze ataku.

Źródło: Google Maps

W graniczącym z Ukrainą obwodzie briańskim w Rosji na skutek ukraińskiego ataku zginął operator dźwigu - podała agencja Reutersa, powołując się na gubernatora obwodu Jegora Kowalczuka.

Rosja anektowała Krym w 2014 roku. Pełnoskalową wojnę przeciw Ukrainie rozpoczęła osiem lat później, w lutym 2022 roku. Ukraińcy atakują cele na półwyspie ze względu na jego znaczenie dla rosyjskiej machiny wojennej. Znajdują się tam ważne dla Moskwy lotniska wojskowe, bazy marynarki wojennej czy magazyny broni.

Celne ataki w przeszłości sprawiły, że rosyjska Flota Czarnomorska została zmuszona do przeniesienia wielu okrętów wojennych z bazy morskiej w Sewastopolu.

kamil
Ukraiński wywiad: zatopiliśmy rosyjski okręt u wybrzeży Krymu
Źródło: Defence of Ukraine

Uderzenia Kijowa na rosyjskie cele wojskowe wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego doprowadziły też, zdaniem ukraińskich władz, do kryzysu paliwowego na Krymie.

Ukraińska armia kontynuuje też ataki na infrastrukturę energetyczną w głąb Rosji. W nocy z wtorku na środę nad rosyjskimi miastami, w tym Moskwą, pojawiły się setki dronów. Na terenie terminalu naftowego w Petersburgu wybuchł pożar. Atak zbiegł się też z początkiem Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w tym mieście, zwanym "rosyjskim Davos". Zapowiedziano osobisty udział oraz przemówienie Władimira Putina w tym wydarzeniu.

Setki dronów wleciały w głąb Rosji. Pożar terminalu naftowego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Setki dronów wleciały w głąb Rosji. Pożar terminalu naftowego

Rosjanie zaatakowali pod Kijowem

Ukraińskie służby ratunkowe podały z kolei, że w nocy ze środy na czwartek siły rosyjskie zaatakowały okolice Boryspola pod Kijowem, powodując obrażenia u dwóch osób.

W wyniku ataku dronowego wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym, który nadal jest gaszony. Nie poinformowano, o jaki obiekt chodzi, ale w Boryspolu znajduje się główne lotnisko Kijowa, które od początku pełnoskalowej wojny jest zamknięte dla lotów cywilnych.

Ukraińskie władze regionalne poinformowały też w środę wieczorem o atakach w innych częściach Ukrainy. Co najmniej trzech cywilów zginęło w Kramatorsku w obwodzie donieckim na południowym wschodzie kraju - podał szef władz regionu Wadym Fiłaszkin.

W sąsiednim obwodzie dniepropietrowskim siły rosyjskie raniły osiem osób w pobliżu miasta Dniepr - oznajmił szef władz obwodu Ołeksandr Hanża. W czwartek rano poinformował, że dwie osoby zostały ranne w atakach ostatniej nocy.

We wtorek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Ukrainę, w tym głównie na Kijów i region stolicy. Zginęły co najmniej 23 osoby, a ponad 100 zostało rannych.

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Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
Półwysep KrymskiRosjaUkrainaWojna w Ukrainie
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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