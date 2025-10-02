Wybuch w Nowym Jorku, uszkodzony blok. Mieszkańcy w panice

W Nowym Jorku doszło do częściowego zawalenia się bloku Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że uszkodzenie budynku nastąpiło o godzinie 8 rano po eksplozji. - Mamy ogromne szczęście, że nikt nie zginął ani nie został ranny – przekazał Eric Adams.

Mieszkańcy opisywali przerażające momenty, gdy ściany się trzęsły, a niebo wypełnił dym.

Relacje mieszkańców bloku

– Leżałam, gdy nagle usłyszałam huk. Przestraszyłam się, zaczęłam panikować. Ten moment przypomniał mi wydarzenia z 11 września – opisywała mieszkanka budynku Diana Baz. – Dom się trzęsie, wszystko się trzęsie. To było straszne - dodała.

W Nowym Jorku doszło do częściowego zawalenia się bloku Źródło: Reuters

Inna mieszkanka, Katrina Gonzalez powiedziała, że pobiegła sprawdzić, co się z dzieje z jej ciotką. – To było straszne. Modliłam się do Boga, żeby nikt tam nie ucierpiał – mówiła.

Komisarz straży pożarnej Robert Tucker powiedział, że wedle ustaleń śledczych wybuch nastąpił w szybie kotłowni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD