Wybory w Niemczech 2021, rozmowy koalicyjne. Kto stworzy rząd?

Na łamach gazety "Welt am Sonntag" współprzewodniczący socjaldemokratycznej SPD Norbert Walter-Borjans wyraził przekonanie, że jego partia jest w stanie szybko porozumieć się z Zielonymi i FDP (Wolną Partią Demokratyczną) w sprawie koalicji. "Rząd powinien być powołany do końca roku. Jest to wykonalne. Moglibyśmy rozpocząć formalne negocjacje koalicyjne w październiku i zakończyć je do grudnia" - powiedział polityk.