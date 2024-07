Prezydent Ukrainy o "silnej i trudnej" decyzji Bidena

Zełenski oświadczył, że Kijów pozostanie na zawsze wdzięczny Bidenowi za jego przywództwo. "Wspierał nasz kraj podczas najbardziej dramatycznej chwili w historii, pomagał nam, by nie dopuścić do tego, żeby Putin okupował nasz kraj, kontynuował pomoc dla nas w czasie tej strasznej wojny" - podkreślił szef ukraińskiego państwa.

"Obecna sytuacja w Ukrainie i w całej Europie jest nie mniej wymagająca i szczerze mamy nadzieję, że nieprzerwane silne przywództwo Ameryki nie dopuści do tego, by rosyjskie zło odniosło sukces albo by jego agresja opłacała się" - podsumował Zełenski.

Scholz: dzięki niemu NATO jest silne

W Hiszpanii o "zdrowym rozsądku" prezydenta USA

Włoski rząd: będziemy współpracować z Trumpem i z Harris

Tusk: wiele razy podejmowałeś trudne decyzje

Premier Czech: to niewątpliwie decyzja męża stanu

Premier Czech Petr Fiala na platformie X napisał: "To niewątpliwie decyzja męża stanu, który przez dziesięciolecia służył swojemu krajowi. To krok odpowiedzialny i osobiście trudny, ale tym bardziej wartościowy".

Premierzy Kanady i Irlandii dziękują Bidenowi

"Znam prezydenta Bidena od lat. To wspaniały człowiek i we wszystkim, co robi, kieruje się miłością do swojego kraju. Jako prezydent jest partnerem Kanadyjczyków i prawdziwym przyjacielem" - napisał w mediach społecznościowych premier Kanady Justin Trudeau. Podziękował prezydentowi i Jill Biden - pierwszej damie, żonie Joe Bidena.