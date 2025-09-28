Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie
Świat

Głosują przy pomniku Lenina. "To nie miłość do Rosji, ale strach"

Miasto Komrat położone w regionie Gagauzji (zdjęcie ilustracyjne)
Wybory parlamentarne w Mołdawii
Źródło: Reuters
W niedzielę w Mołdawii odbywają się wybory parlamentarne. W Komracie, stolicy autonomicznej Gagauzji, która jest jednym z najbardziej prorosyjskich regionów kraju, nastroje związane z wyborami są zupełnie odmienne od tych w stolicy - Kiszyniowie. Mieszkańcy narzekają na proeuropejski rząd i przekonują, że "trzeba dobrze żyć z Rosją".
Kluczowe fakty:
  • W odbywających się w niedzielę w Mołdawii wyborach proeuropejska partia PAS walczy o utrzymanie większości parlamentarnej. Ugrupowanie zmierzy się między innymi z prorosyjskim siłami.
  • Przedstawiciele władz wskazują na niepewny wynik głosowania i nasiloną ingerencję Rosji w kampanię.
  • Gagauzja to położony na południu kraju autonomiczny region, uważany za najbardziej prorosyjski w całej Mołdawii. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w stołecznym Kiszyniowie, gdzie znacznie większa część mieszkańców deklaruje proeuropejskie poglądy.
  • - To nie jest "miłość do Rosji", ale strach - tłumaczy nastroje w Gagauzji dziennikarka z Komratu Elena Celac. Tomasz Horbowski z Fundacji Solidarności Międzynarodowej mówi o "równoległych rzeczywistościach".

Na placu w centrum Komratu, przed siedzibą władz autonomii, tuż obok kolorowego dmuchańca-zjeżdżalni stoi pomnik Włodzimierza Lenina. Parę kroków dalej, w Domu Kultury, jest lokal wyborczy numer 7, gdzie w sobotę trwały ostatnie przygotowania do głosowania. Ręcznie malowany plakat zaprasza na "Koncert z okazji Dnia Starszego Pokolenia" 1 października.

Pracownice komisji przyklejają na drzwiach plakat z informacją o tym, czego nie należy robić w trakcie głosowania. Dotyczy to między innymi fałszowania.

Miasto Komrat położone w regionie Gagauzji (zdjęcie ilustracyjne)
Miasto Komrat położone w regionie Gagauzji (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Wozniak / Shutterstock.com

Nieco dalej na tej samej ul. Lenina znajduje się najwyraźniej zamknięte biuro niedopuszczonego do wyborów bloku Zwycięstwo (Victorie, Pobieda), założonego w Moskwie przez ściganego w Mołdawii Ilana Sora, skorumpowanego oligarchę, który wraz z trzęsącym niegdyś krajową polityką Vladem Plahotniukiem uczestniczył w "kradzieży wieku" z państwowego systemu bankowego.

Sor, jak dowiodły śledztwa mołdawskich służb, ciągle miesza w mołdawskich wyborach, nielegalnie śląc pieniądze i siejąc dezinformację przy pomocy rozgałęzionej sieci swojego własnego imienia. Siatka Sora - tak nazywają ją policja i służby, które niemal codziennie informują o przeszukaniach i konfiskatach waluty w różnych miejscach kraju.

"Z Putinem kłócić się nie należy"

Gagauzja to położony na południu kraju autonomiczny region zamieszkały przez Gagauzów - etnicznie turkijską, lecz prawosławną i skrajnie prorosyjską, 150-tysięczną mniejszość, stanowiącą około 4 procent ogółu mieszkańców Mołdawii.

- Ja nie jestem za Sorem, ale na PAS nigdy nie zagłosuję! - mówi sprzedawczyni z lokalnego sklepu spożywczego. - Rząd w ogóle o nas nie dba - skarży się.

Młoda klientka sklepu, która przyszła do niego wraz z małą córeczką, mówi natomiast, że zagłosuje "na każdego, byle nie na Sandu". Maia Sandu jest od 2020 roku prezydentką Mołdawii i chociaż to nie ona, ale założona przez nią niegdyś proeuropejska partia PAS startuje w obecnych wyborach, to jej nazwisko najczęściej pada w rozmowach. - Co ona może wiedzieć o życiu, skoro nie ma dzieci! - dodaje kobieta.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu oddała głos w wyborach parlamentarnych
Prezydent Mołdawii Maia Sandu oddała głos w wyborach parlamentarnych
Źródło: PAP/EPA/DUMITRU DORU

Sprzedawczyni "nie chce mówić o polityce", ale po około minucie rozkręca się i kilkukrotnie powtarza, że "najważniejszy jest pokój, a Gagauzi po prostu nie chcą wojny". - Po co go drażnić (Putina - red.), przecież wszyscy wiedzą, że jak on sobie coś postanowi, to to zrobi. Przyjdzie tu. Proszę spojrzeć na Ukrainę, ile ludzi codziennie tam ginie. Wyciągają tych biednych chłopców, posyłają na wojnę. Tutaj nikt tego nie chce - przekonuje.

- Chcemy żyć w pokoju ze wszystkimi, i z Zachodem, i z Rosją - deklaruje. - Niech UE tu będzie, niech buduje fabryki. Ale z nim (z Putinem) kłócić się nie należy - dodaje.

12 godzin "świadomego i celowego terroru". Zabili cztery osoby, w tym nastolatkę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

12 godzin "świadomego i celowego terroru". Zabili cztery osoby, w tym nastolatkę

"To nie miłość do Rosji, ale strach"

W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w prorosyjskiej Gagauzji bezdyskusyjnie zwyciężył popierany przez socjalistów Alexandr Stoianoglo, pochodzący właśnie z tego regionu. Chociaż odcinał się od prorosyjskości, był w wyścigu przeciw Sandu uważany za kandydata Moskwy. Również w tych wyborach oczekuje się wysokiego wyniku sił prorosyjskich i opozycyjnych wobec obecnych władz. Stoianoglo startuje w ramach bloku Alternatywa, ale dobry wynik zrobi tu też na pewno Patriotyczny Blok Wyborczy, w którym dominują socjaliści i komuniści.

Wybory parlamentarne w Mołdawii
Wybory parlamentarne w Mołdawii
Źródło: PAP/EPA/DUMITRU DORU

- To nie jest "miłość do Rosji", ale strach - tłumaczy nastroje w Gagauzji dziennikarka z Komratu Elena Celac, chociaż zaznacza, że prorosyjski profil gagauskiego wyborcy to tutaj tradycja. Starsi z nostalgią wspominają "stabilne życie" w czasach ZSRR, młodzi żyją "w cieniu wojny". Prorosyjskie narracje trafiają tu na bardzo podatny grunt, a pomimo zakazów i blokad mieszkańcy chętnie oglądają rosyjskie media.

- Nie jest prawdą, że rząd nic nie robi, nie daje wsparcia, nie podwyższa zasiłków. To wszystko się dzieje, ale dzisiaj sytuacja jest inna niż za rządów socjalistów i komunistów. Mołdawia od ponad trzech lat zmaga się ze skutkami wojny na Ukrainie, z kryzysem humanitarnym, kryzysem gazowym - mówi Celac. Dodon czy Woronin nie rządzili w czasie wojny, nie walczyli z rosyjskim szantażem gazowym, bo z Moskwą się przyjaźnili, a za tę przyjaźń dostawali "tani gaz".

Wybory parlamentarne w Mołdawii
Wybory parlamentarne w Mołdawii
Źródło: PAP/EPA/DUMITRU DORU

"Równoległe rzeczywistości"

- UE jest tutaj bardzo obecna, realizując szereg projektów rozwojowych, wspierając mały biznes, ale tak działa ta matryca kulturowa, że "nic nie dają". Moskwie z kolei wszyscy są "wdzięczni", choćby nic nie robiła - tłumaczy dziennikarka.

Za pieniądze unijne wybudowano drogę prowadzącą z Kiszyniowa do Komratu i dalej na południe, ale przy wjeździe do Gagauzji napis informujący o tym ktoś "zamalował" (potem został odnowiony), żeby "nie kłuł w oczy".

- To jest absolutna nieprawda, że UE nie pomaga Gagauzji, bo region ten od lat jest wspierany przez szereg projektów i inwestycji - mówi Tomasz Horbowski z Fundacji Solidarności Międzynarodowej, która z ramienia polskiego MSZ od lat zajmuje się w Mołdawii pomocą rozwojową - ze środków polskich i unijnych.

Prorosyjski oligarcha sprowadzony w przededniu wyborów. "Gigantyczny sukces obozu prozachodniego"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prorosyjski oligarcha sprowadzony w przededniu wyborów. "Gigantyczny sukces obozu prozachodniego"

- My jako FSM tylko w latach 2017-2019 byliśmy zaangażowani w duży projekt, przeznaczony dla Gagauzji i Taraklii. W ramach tego programu zrobiono naprawdę bardzo dużo, każda gmina dostała pieniądze na inwestycje. W regionie realizowane są dziesiątki inwestycji. Teraz mamy kilkumilionowy projekt termomodernizacji przedszkola w Ceadir-Lunga, drugim co do wielkości mieście Gagauzji - opowiada Horbowski. Potwierdzając słowa Celac, mówi o "równoległych rzeczywistościach". - Gagauzi wiedzą, że ta pomoc unijna jest, ale wpisują się w pewien kod, czują, że "wypada" chwalić Rosję i jej dziękować - dodaje..

W Gagauzji ciągle silny jest "filantropiczny" wizerunek Ilana Sora. Według ekspertów od Mołdawii działanie przez wsparcie socjalne było i jest jedną z metod kupowania lojalności i politycznego poparcia. Sor otwierał sklepy socjalne, wydawał emerytom "dodatek" na zakupy, w końcu zbudował bezpłatne parki rozrywki.

- No dobrze, ukradł te pieniądze, ale za to potem się z nimi podzielił. To chyba nie jest złe? - mówi mieszkanka Gagauzji, dodając, że przecież "w polityce kradną wszyscy, a nie wszyscy się chcą podzielić ze zwykłymi ludźmi".

Wybory parlamentarne w Mołdawii

W wyborach do 101-osobowego parlamentu startuje 15 partii politycznych, trzy bloki i czterech kandydatów niezależnych.

Chociaż do wyborów nie dopuszczono bloku Zwycięstwo, skupiającego marionetkowe partie Ilana Sora, a jeszcze w piątek Centralna Komisja Wyborcza skreśliła z list dwie powiązane ze ściganym oligarchą partie, to dla wszystkich jest jasne, że prorosyjskie głosy przepłyną do innych graczy już rozstawionych na pozycjach.

Trwają wybory w Mołdawii. "Moskwa zaakceptuje tylko dwa scenariusze"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trwają wybory w Mołdawii. "Moskwa zaakceptuje tylko dwa scenariusze"

W rozmowach z przedstawicielami proeuropejskich władz i z ekspertami można odczuć duże zaniepokojenie, bo wynik wyborów jest trudny do przewidzenia, a na szali leży przyszłość kraju i losy eurointegracji, która dzięki staraniom PAS i wsparciu ze strony Brukseli i europejskich stolic gwałtownie przyspieszyła w ostatnich latach. Właśnie dlatego, że Mołdawia tak bardzo przybliżyła się do akcesji, swój "udział" w wyborach zintensyfikowała Rosja.

OGLĄDAJ: Mołdawia - kraj w cieniu wojny
pc

Mołdawia - kraj w cieniu wojny

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, momo/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Wozniak / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
MołdawiaRosjaPolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
Lokalizacja trzęsienia ziemi w Turcji
Trzęsienie ziemi w Turcji
METEO
Remont na Słomińskiego
Koniec przebudowy. Tramwaje wrócą na Słomińskiego
WARSZAWA
Pilna wiadomość
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie
Świat
imageTitle
"Wszyscy jesteśmy rozczarowani. Chcieliśmy złota"
EUROSPORT
Pożar mieszkania w centrum Łodzi
Pożar mieszkania w bloku, nie żyją dwie kobiety
Łódź
Samochód z trzema Brazylijczykami uderzył w drzewo
Uderzyli autem w drzewo, ranni trzej Brazylijczycy
Kujawsko-Pomorskie
portfel, pieniądze
Gdzie Polacy lokują oszczędności?
BIZNES
2025-09-28T100757Z_1_LWD864028092025RP1_RTRWNEV_C_8640-USA-SHOOTING-NORTH-CAROLINA (1)-0001
Podpłynął łodzią do baru i zaczął strzelać
Świat
38-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał pieniądze i na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki
WARSZAWA
RTCN Święty Krzyż sfotografowany z tarasu Varso Tower
Jest odległy o ponad 150 kilometrów, dostrzegł go z Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
imageTitle
Drugi w sobotę, pierwszy w niedzielę. Polski skoczek bohaterem weekendu
EUROSPORT
imageTitle
Filipiny docenione. Zorganizują kolejny siatkarski mundial
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany przez lubelskich "łowców głów"
Z pensjonatu trafił do więzienia
Lublin
Ryoma Takeuchi na mecie Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Najlepsi zawodnicy na mecie
WARSZAWA
imageTitle
Kubica wsiadł jako ostatni. O walce o czołowe lokaty nie było mowy
EUROSPORT
Zanieczyszczona plaża w Kuta
Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu
BIZNES
Wypadek na S8
Rośnie bilans ofiar tragicznego wypadku na S8
Wrocław
imageTitle
Dobre wieści dla polskich kibiców. O której godzinie drugi mecz Świątek?
Najnowsze
Jak podała policja, kierowca miał blisko dwa promile alkoholu we krwi
Wiózł nastolatka, wypadł z drogi, roztrzaskał auto. Miał prawie dwa promile
Lublin
Protest przed budynkiem amerykańskiej służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w Portland w stanie Oregon
Trump chce wysłać wojsko do stolicy stanu. Gubernator: nie ma po co
Polska
Balon z pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy - tym razem w Bielsku Podlaskim (27.09.2025r.)
Wczoraj kilka balonów, dziś kolejny zafoliowany pakunek. Nocna akcja policji
Lublin
Pogoda na 16 dni. Zimno ze wschodu wedrze się do Polski
Pogoda na 16 dni
METEO
imageTitle
Dziwna ceremonia medalowa. Polacy sami na podium
EUROSPORT
Nielegalny salon gier
Nielegalny salon gier i narkotyki w kontenerze
WARSZAWA
dusznosci atak serca shutterstock_2475095533_1
Zawał to nie zawsze ból w klatce. U kobiet częste są mniej typowe objawy
Zuzanna Kuffel
Z ciężarówki odpadło koło, uderzając w inny pojazd
Z ciężarówki odpadło koło, uderzyło w samochód osobowy
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2150048301
Ekspertka o zmianach w sklepach: będzie nam się opłacało
BIZNES
Kijów po ataku
12 godzin "świadomego i celowego terroru". Zabili cztery osoby, w tym nastolatkę
Świat
imageTitle
Mentalność zwycięzcy. Polska z brązowym medalem mistrzostw świata
EUROSPORT
Celowo ktoś uszkadza sieczkarnię do kukurydzy
Pułapki na polach kukurydzy. Policja ostrzega
Kujawsko-Pomorskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica