Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybory parlamentarne w Mołdawii. Pierwsze wyniki

Mołdawia. Głosowanie w wyborach parlamentarnych
Wybory parlamentarne w Mołdawii
Źródło: Reuters
Po przeliczeniu blisko 90 procent głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Mołdawii prowadzi proeuropejska partia Działania i Sprawiedliwości (PAS). Igor Dodon, lider socjalistów, którzy startowali w wyborach parlamentarnych w ramach prorosyjskiego Patriotycznego Bloku Wyborczego, zapowiedział na poniedziałek przed parlamentem protest "w obronie głosów wyborców".
Kluczowe fakty:
  • W niedzielę o godzinie 6 rano czasu polskiego otworzyły się lokale wyborcze w Mołdawii. Głos w wyborach parlamentarnych można było oddać do godziny 20.
  • W tych wyborach - podobnie jak w prezydenckich przed rokiem - widoczna była ingerencja Kremla.
  • Utrata większości przez rządzącą obecnie proeuropejską partię otworzyłaby drogę do władzy prorosyjskim ugrupowaniom.

W niedzielę o godzinie 20 czasu polskiego zakończyło się głosowanie w łącznie 1973 mołdawskich lokalach wyborczych, w tym 12 dla mieszkańców separatystycznego Naddniestrza. Mieszkańcy tego regionu mogli uczestniczyć w wyborach na terytorium kontrolowanym przez władze w Kiszyniowie.

W niedzielnym głosowaniu nie przeprowadzono wyników exit poll. Do 101-osobowego parlamentu startowało 15 partii politycznych, trzy bloki i czterech kandydatów niezależnych. Prezydentka Maia Sandu nazwała te wybory "najważniejszymi w historii". Utrata większości przez rządzącą obecnie proeuropejską Partię Działania i Sprawiedliwości (PAS) oznacza wygraną prorosyjskich ugrupowań, które są sceptyczne wobec eurointegracji Mołdawii

Według danych Centralnej Komisji Wyborczej o godz. 19. czasu polskiego frekwencja wynosiła prawie 51 procent. Wieczorem komisja rozpoczęła publikowanie pierwszych rezultatów wyborów parlamentarnych. Po zliczeniu głosów z blisko 90 procent głosów Partia Działania i Sprawiedliwości prowadzi, zdobywając 45,7 procent głosów. Według tych danych na prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy zagłosowało 27,2 procent wyborców.

Mołdawia. Głosowanie w wyborach parlamentarnych
Mołdawia. Głosowanie w wyborach parlamentarnych
Źródło: EPA

Ostrzeżenia przed zamieszkami

W niedzielę wieczorem szef mołdawskiej policji Viorel Cernauteanu ostrzegł przed możliwymi zamieszkami. - Mamy informacje o tym, że pewne grupy interesów przygotowują prowokacje i zamieszki, do których może dojść już dzisiaj w nocy - powiedział na antenie telewizji TV8.

Wypowiedź funkcjonariusza przytacza agencja informacyjna IPN. "Organizatorzy ogłoszonych wydarzeń będą odpowiadać za ich przebieg" - ostrzega Inspektorat Główny Policji. Zapowiedział, że "nie będzie tolerować naruszania prawa, zakłócania porządku publicznego oraz narażania obywateli na niebezpieczeństwo czy działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prorosyjskie partie wykluczone z wyborów na mecie kampanii

Prorosyjskie partie wykluczone z wyborów na mecie kampanii

Rosjanie zacierają ręce. W niedzielę liczą na wielką zmianę

Rosjanie zacierają ręce. W niedzielę liczą na wielką zmianę

Wcześniej w niedzielę, po oddaniu głosu w wyborach, lider socjalistów Igor Dodon wezwał obywateli do udziału w proteście, który ma się odbyć w poniedziałek w południe, by "obronić zwycięstwo" opozycji.

Partia socjalistyczna, razem z komunistami i partią Przyszłość Mołdawii, wchodzą w skład prorosyjskiego Patriotycznego Bloku Wyborczego (BEP). W piątek z udziału w wyborach wykluczono jeszcze jedną partię, należącą do bloku – Serce Mołdawii (PRIM). Przyczyną, jak podano, były podejrzenia o nielegalne finansowanie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
MołdawiaMołdawia. NaddniestrzeMaia Sandu
Czytaj także:
"Złoty spacer seniora" - to akcja w Kołobrzegu, z której można brać przykład
Sami nie mogą wyjść na spacer. Ta akcja to zmienia
Renata Kijowska
Donald Trump
Pilne spotkanie generałów, niespodziewana decyzja Trumpa. "Najwyższy czas, żeby ktoś to zrobił"
Świat
Donald Tusk na konferencji prasowej w Sejmie
"Donald Tusk wiedział". Co powiedział ministrom
Polska
Policja
Zakazy nie działają. Minister chce "dopingować" sądy
Marzanna Zielińska
imageTitle
Świątek zmieniła podejście. "Za dużo myślałam o pierwszym miejscu"
EUROSPORT
imageTitle
Wystarczyło pięć minut. Szymański znów z golem
EUROSPORT
Prawo aborcyjne wciąż nie zostało zliberalizowane
Co z dostępem do aborcji? "Dalej rządzą konserwatyści"
Katarzyna Górniak
imageTitle
Liverpool wypłacił rodzinie zmarłego Joty pozostałość jego kontraktu
EUROSPORT
Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński
"Usłyszałam w PiS”. Zdjęcie, które wywołało mnóstwo pytań
Polska
Arizona
"To była prawdziwa katastrofa"
METEO
imageTitle
Głowa nie od parady. Lewandowski trafił jak za najlepszych lat
EUROSPORT
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
Wypadek w lesie, cztery osoby ranne
WARSZAWA
imageTitle
Arsenal odwrócił losy meczu w samej końcówce. Obrońca bohaterem
EUROSPORT
GettyImages-2237611643aa
Decydujący strzał Lewandowskiego. Barcelona nowym liderem
EUROSPORT
Agnieszka Holland
Holland o "kruszejących wartościach". "Rezygnujemy z nich szalenie łatwo"
Polska
imageTitle
Ważna wygrana Legii. Kryzys Pogoni pogłębia się
EUROSPORT
Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Niepokojące dane. Wieloryby stoją w obliczu zagrożenia
METEO
Tang Renjian
37 milionów dolarów łapówki. Kara śmierci w zawieszeniu dla byłego ministra
Świat
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno
WARSZAWA
W Puszczy Goleniowskiej po raz 25. odbyły się zawody w grzybobraniu
Zawody w grzybobraniu. "Wszyscy chcą korzystać z lasu"
Marta Kolbus
Zachmurzenie, wrzesień, chłodno
Ładny, ale chłodny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Czekał na tę chwilę miesiąc. Młody Polak zadebiutował w wielkim klubie
EUROSPORT
J.D. Vance
J.D. Vance: Rosjanie muszą się obudzić i zaakceptować rzeczywistość
Świat
imageTitle
Poddał walkę w pierwszej sekundzie. "Nie dam się sprzedać"
EUROSPORT
Michigan1
Staranował autem wejście do świątyni i zaczął strzelać. Są ofiary
Świat
Huragan Humberto na zdjęciach satelitarnych
Humberto sunie po Atlantyku. Zbliża się do Bermudów
METEO
imageTitle
Cztery gole w kwadrans. Szalony hit ekstraklasy
EUROSPORT
Wietnam
Zaginieni rybacy, zamknięte lotniska. Nadciąga tajfun
METEO
Władimir Putin i Xi Jinping, 3 września 2025 roku
Jak Rosja omija sankcje? Media: pomagają w tym chińskie uczelnie
Świat
Marsz Ostatniego Pokolenia
Marsz aktywistów. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica