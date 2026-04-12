Lider TISZY zapowiada wizytę w Polsce. Czarzasty odpowiada
Peter Magyar, lider partii Tisza, która według wstępnych wyników wygrała niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech, potwierdził, że pierwszą zagraniczną podróż odbędzie do Warszawy, a następnie uda się do Wiednia i Brukseli. Wizytę w Polsce zapowiadał już w kampanii wyborczej.
Magyar ponownie zapowiedział też odblokowanie funduszy unijnych dla Węgier, zamrożonych za rządów Viktora Orbana, oraz odrodzenie i rozszerzenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Czarzasty: zapraszamy
Na zapowiedź lidera TISZY zareagował marszałek polskiego Sejmu Włodzimierz Czarzasty. "Dziękujemy, zapraszamy i czekamy" - napisał.
OGLĄDAJ: Magyar: zrobiliśmy to, chociaż wiatry wiały nam w oczy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: EPA/PAP