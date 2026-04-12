Świat Lider TISZY zapowiada wizytę w Polsce. Czarzasty odpowiada

Magyar o pierwszej wizycie zagranicznej Źródło: TISZA, TVN24

Peter Magyar, lider partii Tisza, która według wstępnych wyników wygrała niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech, potwierdził, że pierwszą zagraniczną podróż odbędzie do Warszawy, a następnie uda się do Wiednia i Brukseli. Wizytę w Polsce zapowiadał już w kampanii wyborczej.

Magyar ponownie zapowiedział też odblokowanie funduszy unijnych dla Węgier, zamrożonych za rządów Viktora Orbana, oraz odrodzenie i rozszerzenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Czarzasty: zapraszamy

Na zapowiedź lidera TISZY zareagował marszałek polskiego Sejmu Włodzimierz Czarzasty. "Dziękujemy, zapraszamy i czekamy" - napisał.

Peter Magyar zapowiada pierwszą swoją wizytę w Polsce. Dziękujemy , zapraszamy i czekamy👍 — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) April 12, 2026 Rozwiń

