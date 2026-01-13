Logo strona główna
Świat

Prezydent Węgier wyznaczył datę wyborów parlamentarnych

Budynek parlamentu w Budapeszcie
Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca
Źródło: Reuters
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia - ogłosił we wtorek prezydent kraju Tamas Sulyok. Od miesięcy opozycyjna partia Szacunek i Wolność (TISZA) prowadzi w sondażach nad Fideszem, ugrupowaniem premiera Viktora Orbana. 

Prezydent Węgier Tamas Sulyok ogłosił datę wyborów parlamentarnych na 12 kwietnia. "Jednym z filarów demokracji jest prawo do swobodnego wyboru. Zachęcam wszystkich do korzystania z niego!" - napisał na Facebooku. 

Na Węgrzech 199 członków jednoizbowego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), wybieranych jest w systemie mieszanym, który łączy okręgi jednomandatowe z systemem proporcjonalnym. 106 deputowanych jest wyłanianych w okręgach jednomandatowych, a 93 - z krajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzysty trwa cztery lata.

Po raz pierwszy po objęciu władzy w 2010 roku przez premiera Viktora Orbana, ten będzie musiał zmierzyć się z silnym rywalem opozycji, Peterem Magyar’em, którego centrowo-prawicowa partia prowadzi w sondażach - zauważa agencja Reutera.

TISZA z przewagą w sondażach

Partia Szacunek i Wolność (TISZA) została założona w 2024 roku. Magyar wcześniej był bliskim współpracownikiem Orbana. Według ostatniego badania Instytutu Publicus TISZA cieszy się 33 proc. poparciem, przy 28 proc. poparciu dla partii Orbana. Sondaż pokazał też, że niemal połowa węgierskiego społeczeństwa chce porażki Fideszu, jednak więcej z nich wierzy w utrzymanie władzy przez premiera niż w jego przegraną. 

Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier
Peter Magyar na wiecu TISZY w mieście Kecskemét w centralnej części Węgier
Źródło: TAMAS VASVARI/EPA/PAP

W ubiegłym tygodniu Orban w trakcie 31. kongresu swojej partii oświadczył, że jest gotów dalej pełnić funkcję szefa rządu. Oficjalnie kandydatura ma zostać potwierdzona w lutym. TISZA nie ogłosiła ostatecznie swojego kandydata na premiera; według mediów będzie nim lider partii Peter Magyar.

Węgierska opozycja o Ziobrze i Romanowskim

W lipcu 2025 r. przewodniczący TISZY przyznał, że w "pierwszą podróż zagraniczną na stanowisku premiera uda się do Warszawy, a następnie do Wiednia i Brukseli". Regularnie zapowiada odbudowę stosunków z UE i odblokowanie przysługujących państwu funduszy unijnych. 

Biuro prasowe TISZY skomentowało też decyzję Budapesztu o przyznaniu azylu Ziobrze, o czym w poniedziałek poinformował obrońca polityka mec. Bartosz Lewandowski. Węgierska partia opozycyjna oświadczyła, że "pod rządami TISZY Węgry nie będą zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom"

Wcześnej Magyar zwrócił się do Marcina Romanowskiego, który otrzymał azyl polityczny na Węgrzech w 2024 roku, sugerując "zwiększenie wysiłków w celu znalezienia nowego kraju", w którym mógłby się ukryć. 

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/ads

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
WęgryViktor OrbanFidesz
