Władimir Putin wypowiedział się w czwartek na temat propozycji ustanowienia 30-dniowego całkowitego zawieszenia broni w Ukrainie . Jak stwierdził, Rosja zgadza się z amerykańską propozycją, ale z zastrzeżeniem, że Moskwie zależy na "trwałym pokoju" oraz, że pozostają "kwestie do omówienia".

Zełenski: Putin często tak robi

Na wystąpienie Putina zareagował tego samego dnia wieczorem Wołodymyr Zełenski . W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu powiedział: - Przed chwilą wszyscy słyszeliśmy z Rosji bardzo przewidywalne, bardzo manipulacyjne słowa Putina w odpowiedzi na pomysł ciszy na froncie (rozejmu -red.). W rzeczywistości przygotowuje on teraz odmowę - podkreślił.

Prezydent Ukrainy ocenił, że Putin obawia się powiedzieć Trumpowi wprost, że chce kontynuować wojnę, "zabijać Ukraińców". - Dlatego oni tam, w Moskwie, formułują ideę rozejmu z takimi warunkami wstępnymi, żeby nic z tego nie wyszło, albo żeby nie udawało się jak najdłużej. Putin często to robi - nie mówi wprost "nie", ale robi to w taki sposób, że praktycznie tylko wszystko opóźnia i uniemożliwia normalne rozwiązania. Uważamy, że wszystko to jest kolejną rosyjską manipulacją” – powiedział Zełenski.