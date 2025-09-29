"To jest możliwe". Zełenski proponuje budowę wspólnej tarczy powietrznej

Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa Źródło: Reuters

Wołodymyr Zełenski powiedział na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa, że Ukraina proponuje Polsce i wszystkim partnerom Kijowa "budowę wspólnej, w pełni niezawodnej tarczy przeciwko rosyjskim zagrożeniom powietrznym" - podała agencja Reutera.

- To jest możliwe. Ukraina może zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i pocisków, a jeśli będziemy działać w regionie wspólnie, będziemy dysponować wystarczającą ilością broni i zdolnościami produkcyjnymi - podkreślił ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa Źródło: PAP/Leszek Szymański

Jako przykład skutecznej współpracy Zełenski przypomniał o funduszu PURL, w ramach której europejscy sojusznicy, za pośrednictwem NATO, kupują amerykańską broń dla Ukrainy.

- Siedem państw europejskich już dołączyło do tej inicjatywy i bardzo chcielibyśmy, aby dołączyły do niej także inne państwa - powiedział prezydent Ukrainy. - To jest to, co pomoże nam przetrwać nadchodzącą zimę - dodał.

Zełenski o Trumpie

Zełenski stwierdził również, że postawa prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie w ostatnim czasie się zmieniła.

- Na dzisiaj stanowisko prezydenta Trumpa jest, moim zdaniem, naprawdę wyważone. (Trump) wspiera Ukrainę, chociaż niewątpliwie chce on pozostać mediatorem między nami a Rosją, aby zakończyć tę wojnę - powiedział Zełenski.

